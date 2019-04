Kiel

Gerade in den zentralen Chorälen, die Bach so beziehungs- und kunstreich in die Evangelienvertonung einbettet, glänzt Emmers Vocalensemble mit organischem Legato-Fluss, schönen Piano-Schattierungen und ausbalancierter Leuchtkraft. Dass lediglich 40 Stimmen in den rumorenden Volkschören keinen lauthalsen Furor entfachen können, ist kein Problem. Stattdessen herrscht Beweglichkeit und feine Akzentuierung bei guter Textverständlichkeit, die allemal ohne Geschrei bissig wirken kann. Nicht zuletzt das partiell durch Profis aufgestockte Bach-Ensemble pulsiert fast überall geschmeidig instrumental mit.

Dicht und dramatisch

Der zügige, aber nie gehetzt wirkende Tempi wählende Dirigent verkettet die Rezitative, Arien und Chöre überzeugend dicht und dramatisch. Mit Florian Sievers ist dabei ein wunderbar intimer Evangelisten-Erzähler in hell flammender Tenortimbrierung am Werk, den vereinzelt – und deshalb umso eindrucksvoller – die Empörung hinreißt.

Lebensechte Protagonisten

Im auffällig human auf die populistisch kochende Volksseele reagierenden Pilatus von Julian Redlin und seinem abgeklärt singenden Bassbariton-Gegenüber, dem balsamisch schönstimmigen Christus von Christoph Liebold, hat er lebensecht wirkende Protagonisten. Für kontrastierende philosophische Entrückung sorgen der schwerelos gleitende Sopran von Lisa Schmalz und die hauchfeinen, wenn auch gegenüber einer Mezzosopran-Besetzung gelegentlich brüchigeren Altus-Töne von Joel Vuik.

Hochwertige Kunstmusikpflege

Die vom Publikum in der recht ordentlich besuchten Nikolaikirche (nach Konzertstationen in Bad Segeberg und Heide) zu Recht reich gefeierte Aufführung liefert den Beweis, was sogar zwischen den Semestern an der Universität für eine hochwertige Kunstmusikpflege durch Studierende und Lehrende möglich ist.

Von Christian Strehk