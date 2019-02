Kiel

Denn vor 25 Jahren öffneten die ungleichen Bürohengste Hans-Werner (Hawe) Baumann und Oberamtsrat Alfred Clausen für die Hörer von Radio Schleswig-Holstein (R.SH) erstmals die Telefonleitungen ihrer Amtsstuben.

Erkenntnisse aus dem Hamsterrad

Seit einem Vierteljahrhundert leitet im Radio allmorgendlich ein kurzes Telefonklingeln und Baumanns wie immer kindlich-freundliches „Naaaaa, Alfred, wie iss?“ das Gespräch mit seinem Vorgesetzten Clausen ein. Und jedesmal endet der Austausch mit dem „dringenden Besprechungskäffchen“. „Bingo“. In der Tat.

Die von Frank Bremser ( Clausen) und Jens Lehrich (Baumann) konzipierte Erkenntnisse aus dem privaten und behördlichen Hamsterrad gehören mit über 6.500 ausgestrahlten Radiofolgen zu den die beliebtesten Hörfunk-Serien Deutschlands.

Auch die Live-Shows sind ein verlässlicher Hit

Und auch die Live-Shows des schrägen Doppels aus dem fiktiven Örtchen Neddelhastedtfeld sind beim Publikum ein verlässlicher Hit. Bis zum finalen „Käffchenalarm“ werden die Merkwürdigkeiten des bundesdeutschen Alltags verhandelt.

Allerdings lösen sich die beiden live von der Telefonat-Struktur der Radio-Vorlage, und verfeuern ihr Pulver sozusagen im freien Austausch. Videosequenzen, Songs und Rollenwechsel inklusive. Das funktioniert prima, denn das Publikum wird auch in dieser Spielart mit allen lieb gewonnenen Running-Gags, Schrulligkeiten und Kuriositäten der Akten-Akteure versorgt. Und auch das Tempo stimmt.

Ella und Gertrud

Da sind zunächst mal die Ehefrauen: „Die Liebe geht bei uns durchs Portemonnaie“, beschreibt Baumann das innige Verhältnis zu Gertrud, seinem „Hasen“. Gertrud verfügt nicht gerade über Model-Maße, gibt dafür aber umso mehr Geld für Schönheitsprodukte aus.

Alles „Bio“ versteht sich. Natürlich haben die Baumanns die entsprechende Kohle nicht, weswegen Hans Werner in einem Offenbarungsgespräch mit Peter Zwegat ( Bremser schlüpft hier gekonnt in die Rolle des RTL-Schuldenberaters) zu dem Schluss kommt, Schulden machen sei eigentlich „rückwärts sparen“. Da Clausen bei Anträgen nicht selten von „Zuwendungen“ des Antragstellers profitiert, stimmt zwar die Haushaltskasse.

Viel schwerer hingegen wiegt seine Frau Ella („Wenn die noch mal auf die Welt kommt, würde Gott drei Personen aus ihr machen“.) Sie sei ein echter Brummi, passe auf keine Bühne und habe schon fünf Diäten gemacht, „weil sie von einer nicht satt geworden ist.“

Ein Taxi in Grafenglisch

Auf „Wiedervorlage“ befanden sich neben Ella an diesem Abend unter anderem noch die Ehe für alle, Steuerverschwendung („das Schwarzbuch ist für uns sowas wie das Guinness-Buch der Rekorde“), die Digitalisierung, der Dieselskandal oder der Gesundheits- und Ernährungswahn.

Zwischendurch bestellte sich Clausen, der des Englischen bekanntermaßen nur arg begrenzt mächtig ist, in seinem bizarren Sprachmix Grafenglisch ein Taxi und wird beim zweiten Versuch sogar verstanden.

Klar taugt so ein Jubiläum auch für einem Blick in die Zukunft. Da gelobt Clausen Besserung. Er wolle fortan nicht mehr so ein Chauvinist sein, und nie mehr Witze wie diese erzählen: „Was haben eine Ehefrau und eine Handgranate gemeinsam? Ziehst du den Ring ab, ist das Haus weg.“