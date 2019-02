Hamburg

Sie erscheinen wie ungebetene Gäste. Eine Truppe grotesk überkommener Gestalten, zerbröselnd hinterm schmutzigen Weiß der Theaterschminke, eisgrau erstarrt im Kinderkleid, verewigt in einer zeitlosen Verlorenheit. Ein Fahrstuhl hat diese Zombies aus dem Untergeschoss der Vergangenheit heraufgebracht – und in den werden jetzt erstmal die Kinder gestopft, die eben noch die Bühne bevölkerten. Dann geht es wieder abwärts: Zukunft hat hier nur das Gewesene.

So weit, so gruselig geht es los in Karin Henkels Thomas-Bernhard-Abend „Die Übriggebliebenen“ am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Und so bleibt es auch in der schwarz getünchten Vorhölle, die die Bühnenbildnerinnen Muriel Gerstner und Selina Puorger raumfüllend und eindrucksvoll niederziehend eingerichtet haben. Irgendwo zwischen Puppenhaus und „Psycho“, mit ein paar Treppen und Möbeln wie im Beerdigungsinstitut und Auswegen, die immer nur wieder zurückführen.

In dieser Dunkelkammer hängen sie fest, drei Schwesternpaare und der jeweilige Bruder dazu: Ritter, Dene und ihr gehassliebter Philosoph Ludwig (Wittgenstein), Vera und Clara, die mit ihrem Ex-KZ-Schergen Rudolf alljährlich Himmlers Geburtstag feiern. Und Franz-Josef, der am Sarg der Eltern mit den Schwestern um das nazi-belastete Erbe von Schloss Wolfsegg streitet. Ansichten fanatisch-faschistischer Prägung, familiärer Fortschreibung und und einer Sippenhölle, in der die Männer die Richtung vorgeben.

Thomas-Bernhard-Abend in Hamburg : ein hübschgrässliches Horror-Panoptikum der Ewiggestrigen

Aus den Dramen „Vor dem Ruhestand“ (1979) und „Ritter, Dene, Voss“ (1982) sowie Bernhards letztem Prosawerk „Die Auslöschung. Ein Zerfall“ (1986) haben Regisseurin Karin Henkel und Dramaturgin Rita Thiele diesen Abend destilliert. Das ergibt ein hübschgrässliches Horror-Panoptikum der Ewiggestrigen. Und es klingt auch erschreckend aktuell, wenn Vera (wunderbar fürchterlich: Angelika Richter) sich wünscht, ihre rechte Gesinnung endlich offen zeigen zu können oder mit Bruder Rudolf ( André Jung als bizarrer Operetten-Nazi) im Plauderton durch das Fotoalbum der Vernichtung blättert.

Anderes kommt dagegen erstaunlich lapidar und zahnlos rüber - etwa, wenn Franz-Josef ( Tilman Strauß) die Nazis wieder an den Schaltstellen sieht und lamentiert: „Es wird nicht gehört, was gegen die unheilvollen Geschehnisse gesagt wird.“ Stimmt ja, aber das war lang vor dem real existierenden Populismus.

So hört man sie hadern und in den typischen Bernhard-Endlosschleifen schmähen. Man sieht sie die Plätze wechseln und Aufstellung nehmen wie Menschen, die längst Inventar geworden sind im Kerker der ererbten Weltentwürfe. Kein Wunder, dass es Franz-Josef zum Seriensuizid treibt und immer wieder Sätze schallen wie: „Hier muss mal gelüftet werden!“ oder „Ich stell das jetzt mal dahin.“

Und wenn die Sehnsucht nach Veränderung so richtig ernst wird, dann richtet halt Vera die gefallene Clara auf oder man greift sich einen der Kollegen, um ihn wie die Teller auf dem Tisch anderswo wieder abzuladen.

Dynamik in einem statischen Abend am Deutschen Schauspielhaus Hamburg

Drei sind natürlich immer einer zuviel, aber auch zwingend notwendig, damit man sich gegen ein Feindbild verbrüdern kann. Das gibt Stoff für schöne Schauspieler-Momente – allen voran das Trio „Ritter, Dene, Voss“ alias Gala Othero Winter, Bettina Stucky und Lina Beckmann. Wenn die an der Porzellankrankheit leiden, sich mit komischem Bravour angehen und am Immergleichen festklammern, kommt Dynamik in den oft statischen Abend, in dem sich die Erzählungen weniger durchdringen als in ihren Paralleluniversen umeinander kreisen.

Karin Henkel entfaltet diesen Horror akribisch und spürt Bernhards Text mit großer Ernsthaftigkeit nach. Das hat seinen Reiz, ohne dabei in der grotesken Überhöhung anzukommen. Zwischen Häme und Hass entwickelt sich der Abend zum Kreisverkehr. Ganz so, wie die Figuren, die immer wieder Auswege suchen, nur um im nächsten Moment als ewiges Früher aus einer anderen Ecke wieder aufzutauchen.

