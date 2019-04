Kiel

Die Musik

Die aus einem Ast gefertigte Viola mit Tonabnehmer spielt Anni Rossi in Kiel wie eine E-Gitarre oder einen E-Bass. Düstere, auch mal verzerrte Klänge entlockt sie ihm, Der Sound ihrer Musik ist schwer in Genre-Begriffen zu fassen: da sind Folk-Elemente, da ist Rock und auch Blues. Alles wirkt sehr originär in der Mixtur.

Das Publikum:

Das Prinz Willy in Kiel ist ganz ordentlich gefüllt. Sehr konzentriert wird der eigenwilligen Musik von Anni Rossi gelauscht. Die Künstlerin erhält viel Beifall für ihre Songs.

Was in Erinnerung bleibt:

Eine ganz andere Farbe hat das Stück „Machine“, das sie – mitten unter den Zuschauern – auf der Bratsche spielt. Kraftvoll schlägt sie aufs Holz, zupft zugleich die Saiten und stampft mit dem Fuß, ein komplexes rhythmisches Spiel, wild und doch strukturiert.

Fazit:

Anni Rossi hat ihren ureigenen Stil. Ein bisschen gedimmt zunächst, verhangen, dann überraschend von der dunklen Altstimme in die hohe Kopfstimme kippend. Das Meditative bricht sich rockig Bahn, wird kurz laut und heftig und verschwindet dann genauso schnell wieder. In den rougheren Passagen erinnert Rossis Stimme mitunter ein bisschen an die junge Patti Smith.