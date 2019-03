Kultur Blitzkritik - Halle 400: Kreischalarm bei Lina Achtung Kreischalarm! Die deutsche Sängerin und Songwriterin Lina (21), bekannt auch aus den „Bibi & Tina“-Kinofilmen, brachte ihr aktuelles Album „R3bellin“ mit in eine gut gefüllte Halle 400 und begeisterte ihr junges Publikum.

Von Thorben Bull

Lina Larissa Strahl in der Halle 400 am Mittwochabend in Kiel. Quelle: Björn Schaller