Kiel

Der erste Eindruck: Drei legendäre britische Rock-Bands, drei Musiker, jeder von ihnen war oder ist Sänger einer dieser Kult-Formationen. Da trifft große Erfahrung auf einen unermesslichen Fundus großer Songs. Da kann eigentlich nichts schiefgehen. Tat es auch nicht. Peter Howarth ist aktuell der Sänger von The Hollies, Mick Wilson sang 20 Jahre lang für 10cc und Pete Lincoln leiht The Sweet sein Organ. Auch wenn die große Zeit dieser Bands bereits einige Jahrzehnte zurückliegt, und keiner der "Frontmen" als Gründungsmitglied daran teilhatte, bringen sie doch ein tolles Set aus Akustik-Versionen alter Hits und Eigenkompositionen auf die Bühne.

Das Programm: Aufs groovige, perfekt präparierte Gleis gesetzte wurde der Abend mit den drei Meilensteinen Bus Stop (The Hollies), CoCo /Poppa Joe (The Sweet) und The Things We Do For Love (10cc). Letzterer zeigte ein herausstechendes Merkmal des Konzerts. Neben großartigen Solo-Darbietungen und exzellentem Gitarrenspiel, begeistert der mehrstimmige Gesang, der die drei Musiker in perfekter Harmonie vereint und Wilsons Falsett-Stimme hervorragend zur Geltung bringt. Pete Lincoln servierte die Sweet-Perle Love Is Like Oxygen allerdings einen Hauch zu bekömmlich als lässig intimes Schnuckelchen mit leichtem 80er Touch. Dafür holten er und seine Kollegen mit Rubber Bullets und E-Gitarre ein amtliches Rock-Brett raus. Ganz feine Kost. Im zweiten Set präsentierten die Sänger nacheinander Solo einige der ewigen Klassiker ihrer jeweiligen Band. Wobei Lincoln sich den Luxus erlauben konnte, sehr zur Freude des Publikums den Kracher A Glass Of Champagne von Sailor zu singen, jener britische Band, die in den Siebzigerjahren ihre größten Erfolge feierte, und bei der Lincoln ebenfalls zehn Jahre lang mitwirkte. Aber auch Eigenkompositionen wie All For One, stilsicher zwischen Soft-Rock, Folk und Pop angesiedelt, konnten greifen. Weil das Trio vor mehr als 23 Jahren als Musiker in der Band von Sir Cliff Richards bereits zusammen spielte, huldigte es auch dem Meister mit einigen seiner größten Hits, darunter Carrie. Natürlich waren es aber Gassenhauer wie Fox On The Run, die das Publikum aus den Sitzen riss.

Das Publikum: Großartig. Gutierte Howarths süffisante Song-Ansage „Dies ist ein Hit aus den Siebzigern, da wart ihr ja noch gar nicht geboren“, mit einem selbstironischen Lächeln. Natürlich kannten viele Fans die alten Hits und hatten auch das entsprechende Alter dafür. Das Publikum zeigte sich aber auch offen für die Eigenkompositionen der Rock-Recken. Im Saal sei nicht eben Quantität, sondern vielmehr Qualität versammelt, befand Wilson irgendwann, und das Publikum dankte es ihm mit bester Stimmung, kam jeder Aufforderung zum Mitmachen nach und steigerte sich gegen Ende – ganz dem Motto des Sweet-Superhits Ballroom Blitz verpflichtet – in eine veritable Party.

Was in Erinnerung bleibt: Die drei "Frontmen" machten so ziemlich alles richtig. Sie harmonieren menschlich offenbar ebenso reibungslos wie musikalisch. Ihre Akustik-Arrangements waren zwar weniger Rock, überzeugten aber gleichwohl und verliehen den großen Klassikern eine neue, interessante, sehr hörenswerte Anmutung.

Fazit: Natürlich schwingt der Nostalgie-Faktor bei solchen Konzerten immer ein wenig mit, aber die musikalische Qualität und Spiellaune der Künstler hebt den Abend deutlich über die (zu) weit verbreiteten handelsüblichen Retro-Rock-Veranstaltungen, die oft geradezu verzweifelt versuchen, den Glanz alter Tage heraufzubeschwören.