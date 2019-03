Kiel

Der erste Eindruck

Wenn alle wollen, kann es ja nur werden: Die Band will spielen, das Publikum will tanzen, so ist der Saal schon beim Opener-Reggae „ St. Pauli Tanzmusik auf Betriebstemperatur. Angetrieben von Rapper/Sänger Schmiddlfinga und Sänger Hampi geht es „Ätzend fröhlich“ weiter.

Die Musik

Le Fly sind eine (an diesem Sonnabend) achtköpfige Band, die einen breiten Stilmix einatmet und als „ St. Pauli Tanzmusik“ ausatmet: Reggae, Ska, Dub, Dancehall, Disco, Hip-Hop, Rap, hie und da Hardcore-Gitarrenriffs in tiefer Stimmung, dazu peitschende Bläsersätze aus Posaune und Trompete. Percussion und Schlagzeug verquirlen den Mix zur Tanzbarkeit, der Bass pumpt die Hüpfburg namens Pumpe auf.

Das Publikum

Alles was über 30 ist, ist elterliche Begleitung des Nachwuchses, das Publikum tanzt, singt und wenn sich mal ein „Moshpit des Grauens“ bildet, dann aber nur aus Spaß. Denn darum geht`s in erster Linie. Alle haben ihr „Hände-Set“ dabei und machen gern davon Gebrauch.

Was in Erinnerung bleibt

„Kopf aus , Fuss an“ ist der Titel des aktuellen Albums und die Leichtigkeit, mit der Le Fly dieses Credo musikalisch umsetzen und den Saal in einen Whirlpool verwandeln, ist bemerkenswert.

Fazit

„Wir wollen nach Rio“ heißt ein aktueller Hit von Le Fly. Schön, dass sie auf dem Weg dorthin in Kiel vorbeigeschaut haben, um zu zeigen, wie stabile Gute-Laune-Beschallung klingen muss.