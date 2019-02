Kiel

Der erste Eindruck

Pulsierende Energie von Anfang an in der „Open Invitation“ von Carlos Santana, gecovert von Vocality die Version der New York Voices. Jazz und Pop begegnen sich hier und weisen jeweils über sich hinaus.

Das Programm...

... bietet viele Standards des Jazz- wie Pop-Universums. Wir hören Billie Holidays „Moonglow“ ebenso wie Level 42’s 80er-Jahre-Hit „Lessons In Love“. Unterschiedliche Welten werden hier vereint, Pop wird zum Jazz ( Paul Simons „Cecilia“ und „Bridge Over Troubled Water“ oder Peter Gabriels „Don’t Give Up“). Und umgekehrt wird der Jazz ganz poppig in Vocalitys funky Interpretation des swingenden Jazz-Standards „It Don’t Mean A Thing“.

Das Publikum

Mit Oliver Gies als A-cappella-Star und Claudia Burghard als Jazz-Muse finden sich beider Fans im Publikum. Zweierlei, die Vocality verbindet. Für die Soli der Sänger wie der Instrumentalisten gibt es immer wieder reichlich Szenenapplaus.

Was in Erinnerung bleibt

Das ganze Konzert möchte man in Erinnerung behalten, doch wenn in der Zugabe die Sänger „instrumental“ – und auch dies humorvoll ironisierend – scatten, toppt das alles Vorherige.

Fazit

Manche Projekte versuchen, Brücken zwischen Genres zu schlagen, das ist sozusagen postmoderner Konsens. Wie aber Vocality zwischen Pop und Jazz vermitteln, das ist einzigartig – und ungemein „sexy“.