Kiel

Der erste Eindruck

Bevor der rote Vorhang vor der 11-köpfigen Combo aufgeht, erklingt kein Geringerer als Johann Sebastian Bach mit einem Clip aus der „Matthäuspassion“. Große Geste, aber auch schon andeutend, dass Meute dem Rave neue Facetten hinzufügen.

Das Programm

Die meisten Tracks wie „Rej“ (Âme) oder „Every Wall Is A Door“ (N’TO) stammen vom Debütalbum „Tumult“. Aber auch neue Techno-Adaptionen haben Meute im Programm: Etwa den Opener „Gula“, Ende Januar als Single erschienen. Das setzt schon ganz zu Beginn Zeichen, dass die Meute nicht nur technoid, sondern auch sinfonisch denkt. Und passt zu ihrem Credo, das Techno und House etwas „Archaisches“ innewohnt, das nur das analoge Blech aus der elektronischen Sterilität wiedererwecken kann.

Das Publikum ...

... ist eine „ravende society“, weiß also, wie Rave seit den 90ern funktioniert, lässt sich aber aus dieser vergangenen Erfahrung gern auf die brass-beatende Neuerung ein. Spontan sind die „Hey Heys“ beim gleichnamigen Soul nach Dennis Ferrer. Es wogt mit und feiert, wenn der Beat-to-the-Floor einsetzt.

Was in Erinnerung bleibt

Dieser Moment wie bei „The Man With The Red Face“, wenn aus den Bridges und vorangehenden Beats dieser eine wird, bei dem jeder mit muss. Das hat etwas Erlösendes, weil es in Zukunft schaut.

Fazit

Meute gelingt ein Brückenschlag zwischen ganz altem Bigband-Jazz und nicht mehr ganz neuem Rave, indem sie die sterile Elektronik mit warmem Bläser-Sound auch à la Easy Listening analog aus dem Digitalen wiedergewinnen.