Bordesholm

Das Publikum

Es überwiegen wie so häufig bei einem Blueskonzert die „Bestager“ in den Sitzreihen. Knapp 100 Besucher sind vollends begeistert und geizen nicht mit Applaus.

Das Programm

Der Mann aus Montreal spielt jede Menge Clapton, das Ende seines Sets füllt ein ganzes „Cream“-Paket. Dazu liefert er Bluesklassiker und nicht minder interessante Eigenkompositionen, etwa aus seinem gerade erst erschienenen Album „Nobody But You“.

Der/die Musiker

Im Mittelpunkt steht bei Stevens meist seine schwarz-weiße Strat. Er greift für wenige Slide-Stücke zur Gibson und glänzt auch im Fingerpicking mit der akustischen Gitarre.

Was für manch einen Gitarristen schweißtreibendes Handwerk ist, kommt beim mehrfach preisgekrönten Kanadier spielerisch leicht daher. Sam Brassard am Tieftöner und Noam Guerrier-Freud am Schlagzeug halten sich dezent im Hintergrund.

Was in Erinnerung bleibt

Der Künstler aus dem Land der Ahorn-Flagge spielt nicht nur sehr nahe am Original der lebenden Gitarrenlegende, er sieht ihm auch äußerlich noch verblüffend ähnlich. Und übrigens: Auch mit einer überwundenen Drogenkarriere gibt es eine weitere Parallele.

Fazit

Allen, denen der Eintrittspreis für ein Live-Erlebnis mit dem Original Clapton womöglich zu teuer ist, kann guten Gewissens ein Konzertbesuch bei Cliff Stevens empfohlen werden.