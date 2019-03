Kiel

"Insight Africa" heißt das Buch, das eigentlich ebenso gut „Insight Carlo“ heißen könnte. Zwar begegnet Drechsel dem Kontinent mit sehr viel Respekt, Offenheit und Neugier. Er stellt schnell fest, dass dort „jenseits der von Europa geprägten Klischees eben nicht überall Bürgerkrieg, Korruption, Terror, Hunger und Hitze herrschen.“

Trip durch die Sahara

Und dennoch führt dieser im Oktober 2014 begonnene Roadtrip in einem schrottreifen Off-Roader in erster Linie ins eigene Ich. Und wie so oft ist dabei der Weg das Ziel. Deswegen musste man auch kein Surfer sein, um sich vom Vortrag des Darmstädters begeistern zu lassen. Zum Buch griff der bekennende Legastheniker in den über zwei Stunden allerdings selten, obwohl die Reflexionen seines Trips durch die Sahara - „man denkt und bewegt sich in Zeitlupe, die winzigsten Reize lösen eine Kette von Gedanken aus“ - berühren.

Hinein ins Vergnügen

Drechsel erzählt lieber frei. Von den Menschen, die seinen Weg kreuzten, von rappenen Revoluzzern der „#Black Spring“ Bewegung, der lokalen Surfszene und natürlich den großartigsten Surfspots. Traumhafte Strände etwa in Angola, wo er tagelang alleine die Wellen ritt und nach strapaziösen Reiseerlebnissen „endlich wieder zu sich selber fand“.

Dass am Ende dieses Selbstfindungsmarathons in der Fremde ein banales Touristenfoto am „ Kap der Guten Hoffnung“ steht, ist herrlich bizarr. Der Abend im Luna und die Reise ans Ende der Welt enden mit einem Ansichtskarten-Ausflugsort, den sich der Surf-Dude in den Kopf gesetzt hat. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel.