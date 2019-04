Los Angeles

Die kanadische Sängerin Céline Dion hat angekündigt, noch in diesem Jahr auf Welttournee zu gehen. Die „Courage World Tour“ werde am 18. September in Québec starten. Das kündigte die 51-Jährige bei einem Event in Los Angeles am Mittwoch an. Außerdem wird sie ein neues Album herausbringen. „Courage“ („Mut“) ist Dions zwölftes Studioalbum und soll voraussichtlich im November auf den Markt kommen, wie die Sängerin ebenfalls am Mittwoch bei einem Fanevent in Los Angeles bekanntgab.

Zuletzt trat Dion regelmäßig in Las Vegas, im legendären Caesars Palace auf. Das Langzeit-Engagement sollte ursprünglich nur zwei Monate dauern – letztlich waren es mit Unterbrechungen 16 Jahre. Nun sei es Zeit für eine Veränderung, wie die Sängerin ihre Entscheidung, wieder auf Tour zu gehen, begründet.

50 Konzerte in Nordamerika

Auf Instagram postete die Sängerin ein Plakat der Tournee, mit Daten von Auftritten in den USA und Kanada, Dions Heimat. Neben Québec, Montreal und Ottawa sind Auftritte in sämtlichen Großstädten der USA geplant. Insgesamt wird Dion bis März nächsten Jahres 50 Konzerte allein in Nordamerika geben. Tourneetermine für Europa sind aktuell noch nicht bekannt. Bis die Grammy-Preisträgerin in Deutschland auftritt, wird also noch etwas Zeit vergehen.

Neues Studioalbum kommt im November

Hiesige Fans können sich jedoch spätestens ab November diesen Jahres schon einmal auf die Tournee einstimmen. Dann nämlich soll das gleichnamige zwölfte Studioalbum „Courage“ veröffentlicht werden. Was die Musik angeht, werde sie Neues ausprobieren, sich selbst aber treu bleiben, kündigte Dion auf ihrer Facebook-Seite an.

Von dpa/RND/pf