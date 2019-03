Kiel

Wer ist „Der Endgegner“?

Es ist viel Reibung in der Welt. Alle sagen: Trump ist der Bösewicht, dann ist es Erdogan, dann Kim Jong-un. Auch auf Twitter, alle zeigen immer auf jemanden. Ich glaube, am Ende sind wir selber das alles ja auch. Wir sind selber der Endgegner, weil wir unseren Wohlstand auf der Ausbeutung von anderen Menschen aufbauen. Wir kaufen unsere Klamotten in Bangladesch, wir kaufen unser Trinkwasser von Nestlé und wir wissen ganz genau, dass wir anderen Menschen Leid damit zufügen. Wir kaufen unsere Handys in China, die in Ghettofirmen produziert werden, wo Menschen aus Verzweiflung aus den Fenstern springen und wir beziehen unser Benzin von Despoten und Diktatoren. Wir sagen, Isis sind die Terroristen, aber auch wir sind die Terroristen. Aber Terrorist ist so’n schlimmes Wort, es klingt so negativ, deswegen nennen wir uns nicht so. Das ist der Unterbau, aber es ist eine Stand-up-Show und auch sehr lustig. Kein Kabarett und keine Satire, das mag ich nicht. Kabarett und Satire sind in Deutschland kein gutes Versteck für mangelnden Anstand. Bei Comedy ist man nackt.

In einem Zitat sagen Sie: „Ich bin mir bei diesem Schreiben selbst immer näher gekommen, schon deshalb heißt meine nächste Show „Der Endgegner“. Wer ist Ihnen bei diesem Näherkommen begegnet?

Wie diese ganzen Diskussionen mittlerweile geführt werden. Man hat manchmal gar nicht mehr das Gefühl, dass es um die Diskussion geht, sondern irgendwie um Clickbaiting. Und ich merkte irgendwie, dass ich müde bin, über diese Dinge zu sprechen, weil sie teilweise auch so hoffnungslos sind. Ich glaube auch nicht, dass man das durch (lacht) Comedy lösen kann und ich will das auch gar nicht. Aber das heißt näher kommen, dass man plötzlich, was bestimmte Themen angeht, vielleicht auch resigniert und am Ende bei so ‘ ner Show vielleicht nicht mehr über Politik redet, sondern sich fragt: Was ist eigentlich die Aufgabe von ‘ ner Eule? Oder: Warum legt die Katze eigentlich tote Mäuse vor die Tür? Am Ende bin ich drauf gekommen: Was alle Menschen in Deutschland irgendwie verbindet, ist so eine menschliche Enttäuschung. „Sie können hier nicht parken, das ist ein Fluchtweg“, „die Suppe ist kalt“, „den hatte ich mir größer vorgestellt“ .Man hat dann gar keine Lust mehr, über die AfD oder so zu sprechen. Man hat 70 Jahre lang gemahnt und man sieht, was unterm Strich rauskommt.

Wäre das eine Resignation, die auch in Zynismus oder Sarkasmus münden könnte?

Zynismus ist immer so ein komisches Wort. Und Sarkasmus, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall richtig beobachtet mit der Resignation, die dann vielleicht in einer Form von Stand-up endet, aber nicht in diesem moralisch Belehrenden.

Wobei Sarkasmus und Zynismus nach nicht zwingend humorlos sein müssen.

Ja, vielleicht, kann aber jetzt auch nicht so mit Ja beantworten.

Soll das auch eine gewisse reinigende Wirkung haben, eine Art Katharsis bewirken, was Sie betrifft und Ihr Publikum?

Wenn ich eine Show schreibe oder mir Gedanken mache, dann habe ich kein Ziel, dass ich sage - das ist eben sehr deutsch – die Leute sollen da rausgehen und das und das. Das Ziel ist es einfach, die Leute zum Lachen zu bringen. Es gibt so eine Regel: Wenn du nicht lustig bist, dann sei zumindest interessant. Klar, wenn das irgendwelche Nebeneffekte hat, dann ist das natürlich okay, wenn das Leute zum Denken anregt, dafür ist Kunst ja auch da. Aber es ist nicht oben. Ich finde, Comedy muss auch nicht immer schlau, intelligent, doppelbödig sein.

Fällt es Ihnen leichter als anderen, auch mit sich selbst schonungslos umzugehen?

Ich finde, das Ziel ist, dass der beste Gag des Abends auf meine Kosten geht. Und nicht immer so Dieter-Nuhrig: immer die Anderen. Irgendwann will man nur noch kotzen. Gerade bei so Typen, die denken, sie wären irgendwie so links, weil das in ihrer kindlichen Erinnerung noch ihre Rolle ist, aber mittlerweile FDP auf der Stirn stehen haben und dann diese ganze Moralwichse. War das jetzt auch moralisch? (lacht) Ich habe keine Berührungsängste. Zu nichts. Ob Themen wie Tod, Krebs, HIV, Rassismus – so bin ich halt aufgewachsen im Elternhaus, es gab nichts, worüber man nicht reden konnte. Es gab düsteren Humor. Ich glaube schon, dass Dinge im Comedykontext auch aufklärerische Aspekte haben können. Ich habe ja gemeinsam mit meinem Freund Micky Beisenherz den Podcast auf Audible oder die Sendung „Das Lachen der Anderen“ gemacht, wo wir andere, neue Wege eingeschlagen haben und auch mein Depressionsbuch – wo sich Leute bedankt haben, dass jemand so offen drüber redet.

Offen und selbstironisch sprechen Sie auch über das Thema Ex-Freundinnen. Wie gut verkraften Sie solche Trennungen?

Früher hat mich so was viel mehr belastet. Aber wenn man Sehnsucht, Träume und Erwartungen mal rausnimmt und auf das Ganze ganz nüchtern schaut, dann kann man’s vielleicht doch leichter verarbeiten. Ich wollte gerade eine Floskel verwenden: Trennungen sind ja nie einfach. Aber das stimmt ja nicht, Trennungen können auch einfach sein. Das gilt für die Trennung wie für die Comedy: Wenn man keine neuen Wege geht, wir man auch nichts Neues erfahren. Aber im Moment bin ich mit meiner Show und mit meinem Hund zusammen, da ist wenig Platz gerade für anderes.

Ist es nicht so leicht, mit Oliver Polak zusammenzuleben?

Mit wem ist es schon leicht? Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Das sind ja alles nur Fassaden, was wir da sehen. Auch im Internet bei Instagram: Wir vergleichen immer unseren Backstage-Bereich mit der Bühne des Anderen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das anstrengend ist für eine Partnerin, mit jemandem zusammen zu sein, der 100 Tage oder mehr im Jahr nicht da ist. Da braucht man jemanden, der sehr geduldig ist. Das kann man keiner Frau verübeln, dass die sagt: Nee, ich kann und möchte das nicht. Und dann ist es natürlich auch schwer für eine Freundin, wenn die sieht, dass da auch weibliche Fans sind bei den Shows.

Wieviel Lust an der puren Provokation schwingt mit?

Die Welt ist viel provokanter als meine Witze. Humor ist dann vielleicht meine Art, auch Amok zu laufen oder wie mein Freund Micky Beisenherz gesagt hat: eine Form von Notwehr. Die Provokation war bei mir nie um der Provokation willen, es sind immer Gedanken, die dahingeführt haben. Ich mache live sehr viel Improvisation, mindestens 25 Prozent sind jeden Abend anders. Dieses Provo-Ding hat mich immer grundsätzlich gelangweilt. Für mich sind Dinge immer selbstverständlich gewesen, aber wenn ich die ausgesprochen habe, sagten die Leute so: Oh, das ist aber voll provokant! Ich habe so einen Witz, wo ich sage: Man sollte pädophile Sexualstraftäter kennzeichnen – Pause – weiß nicht, vielleicht Kreuz an der Kette, Priestergewand. Und dann kommen Leute zu mir: Das ist ja zu hart! Nun wird da heute dieser Kardinal verurteilt, weil er zwei 13-Jährigen seinen Penis in den Mund gesteckt hat. Darüber sollten sich die Leute viel mehr aufregen als über mich.

Welche Menschen beeindrucken Sie?

Es war auf jeden Fall Udo Jürgens, den ich ja glücklicherweise in den letzten Jahren, bevor er gestorben ist, kennenlernte und ein paarmal getroffen habe. Eine Person, die ich nie persönlich getroffen und vor der ich den größten Respekt habe, ist Paul Stanley von Kiss und überhaupt das Konstrukt Kiss – das ist für mich eines der größten Kunstvorhaben, die es gibt. Aber in der Tat auch ein Comedian, der jetzt auch eine Woche nach Deutschland kommt, um bei mir Special Guest zu sein, aber auch zwei Solo-Shows spielt in Hamburg und Berlin, der heißt Godfrey. Das ist der komischste Stand-up-Comedian, der beste, den ich kenne. Geboren in Chicago, seine Eltern aus Nigeria. Der ist für mich vorbildlich, ein krasser Typ. Allein der Gedanke, dass der jetzt kommt und wir zusammen auftreten, ist schon geil. Und ich hatte das Glück und durfte mit ihm schon in New York im Comedy Cellar auftreten, wo so Leute wie Dave Chapelle, Louis C.K., Seinfeld auftreten. Aber wen ich auch gut finde, ist auf jeden Fall Micky Beisenherz. Wir ergänzen uns sehr gut, wir sind auch befreundet und das ist eine sehr tiefe Verbindung. Aber selbst, wenn er sich schwarz-weiß anmalen würde, mit Paul Stanley würde ich dann wirklich auch schlafen. Mit Micky nicht.

Interview: Thomas Bunjes

