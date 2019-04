Kiel

Einen konzentrierten Spot auf die Kieler Szene setzt zum Auftakt am Sonnabend wie gewohnt die „Nacht der Clubs“. Acht Euro Einheitspreis kostet das Ticket für alle Läden, der Shuttlebus ist kostenlos und das Programm prall voll mit hitzigen

DJ-Sets im Ben Briggs, Loom, Luna, Rathausbunker, in der Schaubude, der Villa Klub und im Anna Club & Discostadl sowie Konzerten von dem Emo/Screamo-Dreier Boneflower ( Madrid), Watching Tides ( Berlin) und Migal ( Hamburg/Kiel) im Medusa. Das Elektro-Trio Oberheimer füllt in der Kneipe süffig die Pausen beim Comic-Battle.

Soul und Jazz vom Feinsten

Konzerte bilden wieder den Schwerpunkt beim Kultur-Rausch. Ein Highlight ist sicher D/etroit aus Dänemark. Das fantastische Soul-Quintett präsentiert am 30. April im Güterbahnhof zum „Tanz in den Mai“ sein Debütalbum "Soul Sound System". Umrahmt wird der Gig von Sets hochkarätiger DJs: Sarah Watts ( London), Andy Davies ( Cambridge), Akim B ( Bielefeld) und Markus Kater ( Hannover). Jazz höchster Güte verspricht das Duo der Wahl-Hamburger Vladyslav Sendecki ( Piano) und Jürgen Spiegel (Schlagzeug) unter dem Motto

Two In The Mirror im Kulturforum (26. April).

Mrs. Greenbird melden sich zurück

Mit einem dritten Album "Dark Waters" meldet sich das Folk-Pop-Duo Mrs. Greenbird (17. April, Kulturforum) zurück. Barock-Pop aus San Francisco bietet die siebenköpfige Band The Family Crest (13. April, Hansa48), das Fynn Großmann Quintett spielt Modern-Jazz-Eigenkompositionen (15. April, Statt-Café). Trap, Funk und Memphis-Rap verschmilzt Caramelo im Luna (18. April).

Punkig mag’s das Doppel We Will Fly und Gordon Shumway (21. April, Schaubude), Dennis Adamus und Boogie Augustin surfen parallel im Pogue

Mahone zwischen Blues, Rock, Country.

Retro-Rock und Garage-Surf mit Kuchen

Beim isländischen Trio The Vintage Caravan (29. April, Pumpe) ist der Name Programm, das ist formidabler Seventies-Retro-Rock, den Support übernehmen

Black Mirrors. Wuchtig wird’s auch beim Gig der Stonerrock-Bands Pfund und De-

Greaver (4. Mai, Medusa). Ein ebenfalls intensives Erlebnis versprechen zeitgleich

der Auftritt des Singer-Songwriters Guido Goh im Statt-Café sowie des Duos Yonatan Pandelaki & Volker Starr im Pogue Mahone. „Cakes & Concerts“ mit der dänischen Garage-Surf-Band Pacific Swell bietet am 5. April nachmittags die Hansa48.

Lesungen , Slam-Poetry, Trash-Zauberei und Comedy

Auch abseits der Live-Musik gestaltet sich das Kultur-Rausch-Programm abwechslungsreich und hochwertig. Im Luna liest am 16. April die Reiseliteratin Lea Rieck aus ihrem Buch "Sag dem Abenteuer, ich komme". Einige der stärksten Spoken-Word-Künstler Norddeutschlands sind bei der Slambude in der Schaubude (18. April) zu erleben. Eine Trash-Zaubershow zum Kringeln bieten Siegfried & Joy am 20. April in der Pumpe. Eine Hommage an Klaus Groth liest am 23. April der Schriftsteller Heiner Egge im Literaturhaus SH, das außerdem zum Lesefest des 17. europäischen Festivals des Debütromans lädt (2. Mai). Die Science Show Kiel will am selben Tag im Studio Kino „einmalige Einblicke in die wunderbare Welt der Wissenschaft“ bieten, am 9. Mai präsentiert ebendort Comedian Jan Philipp Zymny sein drittes Programm "How To Human?".

Auch ein Theater ist dabei

Seit langer Zeit ist beim Kultur-Rausch mal wieder ein Theater vertreten. Im Istfan2 Theater in der Fleethörn spielen am 4. Mai Istvan Dvorak und Stefan Bihary das Stück "Sucht", am 11. Mai interpretiert dort das Niebüller Duo Alike & Friends mit Überraschungsgästen Oldies und eigene Songs.

20. Kieler Kultur-Rausch vom 13. April bis 12. Mai, www.kultur-rausch.de