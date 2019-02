Kiel

Von Klavier über Cello und Violine bis hin zu Perkussion-Instrumenten ist alles dabei. Sahnehäubchen des diesjährigen Wettbewerbs: „Dieses Jahr haben wir zwei Harfen-Duos hier, Anna Loreley Karow und Ingmar Meisinger als Gäste aus Lübeck, und aus Kiel Ella Filia Sick und Joshua Johnen. Darüber freue ich mich besonders“, erzählt Organisatorin Angelika Stargard. Trotz Fiebers lässt es sich der 17-jährige Joshua nicht nehmen, mit seiner Ensemble-Partnerin Musik von Händel und Co. auf dem Saiteninstrument vorzuspielen, das fast größer ist als er selbst.

Bei manchen geht es laut zu

So zart das Spiel der Harfe ist, so laut geht es bei den Perkussionisten zu. Bereits am frühen Morgen des zweiten Wettbewerbstags hört man aus der noch leeren Aula des Ernst-Barlach-Gymnasiums Klänge von Cajon, Becken und Snaredrum die ganze Schule erfüllen. Elisabeth Kirsch (12) und Luca Leiß (14) spielen sich für ihre Auftritte warm. Für Luca ist es wie für viele bereits seine zweite Teilnahme. „Es ist immer eine interessante Erfahrung, neue Stücke zu lernen und auch gut, um sich selbst zu verbessern, durch das Feedback von anderen“.

Nicht immer sind die stolzen Eltern im Publikum von „Jugend musiziert“ nur Zuschauer. Amelia Maria Fellows, 14 Jahre alt, wird bei ihrem Geigenspiel von Vater Neil auf dem Klavier begleitet. Der Regionalwettbewerb ist für das Duo eine echte Premiere. „Wir haben schon öfter zusammen gespielt, aber bei ,Jugend musiziert’ das erste Mal. Ich war wahrscheinlich genauso aufgeregt wie sie.

Für die Besten geht es weiter

Motivation, und Ansporn stehen bei „Jugend musiziert“ im Vordergrund, sagt auch Angelika Stargard: „Es ist nicht so, dass immer nur einer der erste Sieger ist. Jede und jeder kriegt eine Urkunde und ein Blümchen, egal wie die Bewertung ausfällt“. Aber die besten sind weiter gefordert: beim Landeswettbewerb vom 8. bis 10. März in Husum, vom Bundeswettbewerb Anfang Juni in Halle/Saale noch ganz zu schwiegen

Die Ergebnisse 2019

Von Esther Marake