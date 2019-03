Kiel

Denn spielen tun beide ständig. Im 1963 uraufgeführten Stück des Literaturpreisträgers hält das seit zehn Jahren verheiratete Ehepaar Sarah und Richard ihre erotische Beziehung mit bizarren Rollenspielen am Leben. Richard geht morgens ganz normal zur Arbeit und schleicht sich in der Rolle des „Liebhabers“ nachmittags ins eigene Haus zurück. Dort erwartet ihn die Gattin und lässt sich als Prostituierte oder attraktive Fremde verführen. Eine Ehe-Katalysator der besonderen Art.

Der voyeuristische Blick ins Mittelstands-Nest

Das von Nadine Baske ganz bewusst realistische, für die Studiobühne sehr breit angelegte Bühnenbild ist ein Wohnraum, der zwar Wohlstand, Stil und Geschmack zeigt, aber keine definierte Atmosphäre besitzt. Der Raum wirkt wie ein sauber ausgearbeitetes Spielbrett, mit Sofa, Bett und Tisch als Stationen. Erst durch die darauf handelnden Figuren - sorgsam bieder eingekleidet von Nina Winkler - wird der Ort zur Szene. Gerade diese fast schmerzvolle Normalität in der sich das Paar mit seinen ritualisierten Tagesabläufen bewegt, macht die Sache so verstörend. Wie ein Voyeur blickt der Zuschauer in dieses scheinbar gewöhnliche Mittelstandsnest und was er sieht lässt ihn gehörig mit den Ohren schlackern.

Der doppelte Boden kriegt Löcher

Man könnte meinen, dass Isabel Baumert als Sarah und Zacharias Preen als Richard das Gestaltungspotential ihrer Rollen nicht voll ausschöpfen. Es wird viel getrunken, aber keiner wird blau, die Anmache und der Sex passen problemlos in jedes Nachmittagsprogramm (obwohl die Verführungsszene mit einem auf der afrikanischen Djembé trommelnden Zacharias Preen in ihrem hitzigen Spiel beinahe Hitchcock'sche Qualitäten hat). Alltag, Vertrautheit,, Provokation, Begierde, Frust. Irgendwie scheint alles ein wenig an der Oberfläche verhaftet zu sein. Aber eben das macht es trotz des humoristischen Untertons so ungemütlich. Man könnte sagen: Die Inszenierung ist nicht das Spiel. Das Spiel auf der Bühne ist das Spiel. Großes Psychologisieren funktioniert auf den vielen schiefen Ebenen nicht. Deswegen muss Preen mal viel zu harter Macho mit Spiegelbrille oder zu weichgespülter „Parkwächter“ sein, muss Baumert mal zu sehr als abgebrühte Nutte oder als liebeshungrig ungelenke Freundin agieren. Das gehört halt zur Beziehungsshow dazu. Und um das zu zeigen müssen die Figuren ganz bei sich sein. Da bleibt die reale Welt eben draußen (nur der Milchmann, gespielt von Arne Berner durchbricht ganz kurz diese Grenze). Doch der Zuschauer ahnt: Eigentlich kann das so nicht weitergehen. Das Spiel hat sich selbst eingeholt, der doppelte Boden kriegt Löcher. Und hier zeigen Baumert, Preen und die Dialogregie von Karasek wirklich Klasse. Denn als man meint, Richard wolle aus dem Spiel ausbrechen, verwischen die Grenzen vollständig. Dabei gelingt es den Schauspielern durch veränderte Nuancen in der Tonlage oder der Körperhaltung den Rollen-Habitus ihrer jeweiligen Figur kurz abzulegen und „echt“ zu sein.

Und wo bleibt die Pointe?

Der Zuschauer erwartet eine Pointe in dieser Beziehung, doch die beiden versagen sie ihm. Es scheint aber so, als würden sie ihr Spielfeld nach außen verlagern. Jedenfalls verlässt das Paar am Ende gemeinsam das Haus. Die Wohnung ist leer. Wir Voyeure nehmen unseren Blick leicht beschämt zurück, wir ziehen die Straße weiter und schauen vielleicht heimlich durchs nächste Fenster …