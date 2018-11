Kiel

Auf die Frage, ob die Kieler Kunsthalle denn groß genug für seine Bilder sei, antwortet Franz Gertsch mit einer Gegenfrage: „Möchten Sie jetzt, dass die Bilder kleiner wären?“ Eine wunderbar salomonische und spitzbübische Entgegnung für einen Maler, der im Monumentalformat denkt. Ja, sie behaupten ihre Größe, man muss, man soll sich in den realistischen Porträts, in den Naturdetails, in Wasserflächen der Holzschnitte verlieren. Und, der Maler betont es, „sie sollen in den Raum ausstrahlen.“

Ein Geschenk an das Publikum

Ein Geschenk macht Kunsthallendirektorin Anette Hüsch ihrem Publikum mit diesem Ausstellungscoup unter dem Titel Franz Gertsch. Bilder sind meine Biografie zum Jahresende, denn das große Gemälde Saintes Maries de la Mer (1971) und sein Holzschnitt-Triptychon Schwarzwasser (1991/92) sind seit Jahrzehnten Schlüsselwerke der Kieler Sammlung. Neun Gemälde und sechs Holzschnitte bilden die Haupterzählung dieser Schau.

Aquarelle aus der Frühphase

Dazu kommt auf der Galerie eine umfangreiche Reihe seiner Aquarelle. In den Sechzigerjahren bei Reiseeindrücken in Schottland oder im Wallis entstanden, lassen sie sich als schnell hingeworfene Aneignungen der Landschaft lesen. Mit den monumentalen Gruppenbildnissen, Meeres- und Pflanzenbildern oder Porträts im Rücken betrachtet man ihren konventionellen Zugriff erstaunt bis ungläubig.

Eigene Fotografien als Vorlagen

Erst in den Siebzigerjahren nutzt Gertsch eigene Fotografien als Vorlagen. Schnappschüsse sind das, aus der Situation entstanden. Modelle und Motive findet er in seiner Nähe. Familie, Freunde, Gesichter, die etwas in ihm anrühren, oder in der Natur vor seiner Haustür.

Kunsthalle zu Kiel. Bis 24. Februar.