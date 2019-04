Kiel

Die Badische Staatskapelle, eines der ältesten Orchester der Welt, streckt ihre Hände begehrlich nach Norden aus. Lange hat man an dem stolzen A-Haus nach einem Generalmusikdirektor gefahndet (Nachfolge Justin Brown). Als Georg Fritzsch dort dirigierte (na klar: Richard Strauss!), war die Sache plötzlich für das Orchester klar. Die Abstimmung mit 98 Prozent fiel so klar wie noch nie für einen Kandidaten aus.

Bei Zustimmung des Verwaltungsrates könnten Verhandlungen beginnen

Am Abend des 12. April tagt der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters. Stimmt er zu, könnten Vertragsverhandlungen beginnen. Stellt sich nur die Frage, ob Fritzsch dann auch will. Er hat zwar einen neuen Chefposten an einem größeren Haus nie ausgeschlossen, zeigte sich aber mit seiner halben Dirigierprofessur an der Münchner Musikhochschule und freier Tätigkeit auch zufrieden. Lustig wäre Karlsruhe allemal: Dort wirkt Johannes Willig dann als Fritzschs Stellvertreter – wie einst in Kiel.

Von Christian Strehk