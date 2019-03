Kiel

Im Bühnenbild sieht man es gleich, das Spielerische und das Strenge. Und zwischen diesen Polen entfaltet Regisseur Malte Kreutzfeldt den Konflikt zweier Prinzipien, Recht versus Moral. Die Geschichte des Galeerensträflings Valjean, der zum Wohltäter wird, hat er mit Dramaturg Jens Paulsen gelungen konzentriert auf vier Kapitel, die Valjeans prägende Begegnungen entrollen - mit seinem Verfolger Javert, der unglücklichen Fontine und ihrer Tochter Cosette, die er den bösartigen Pflegeeltern entreißt.

Zwischen Zurückhaltung und Präsenz

Verdichtet wie im Zeitraffer lässt Kreutzfeldt die Lebensreise von der Flucht vom Schiff bis in die revolutionäre Stimmung der Restaurationszeit ablaufen; und Imanuel Humm gelingt es, die Figur gleichermaßen zurückzunehmen wie zwischen Menschlich- und Märchenhaftigkeit präsent zu halten. Daneben leuchtet Olga von Luckwalds Cosette mal mittendrin, mal als teilnehmende Beobachterin.

Knappe Dialoge, zeichenhafte Szenen

Darüber hinaus besticht der Abend als große, homogen austarierte Ensembleleistung. In knappen Dialogen und zeichenhaften Situationen werden die Figuren lebendig. Agnes Richter macht das Dilemma Fontines so dringlich wie die verzweifelte Mutterliebe. Oliver E. Schönfeld lässt den Polizeiinspektor Javert als Opfer seiner Obsession in fortschreitender Auflösung durch die Geschichte geistern. Und die mitleidlos prekäre Pflegefamilie Thenardier führen Marko Gebbert, Yvonne Ruprecht und Anne Rohde unter räudigen Perücken Funken als groteske Komikertruppe vor.

Mit brechtischem Augenzwinkern

Zwischen Flucht und Neuanfang zieht der Abend vorüber, soghaft und bildwütig wie eine große Graphic Novel. Das Theater sieht man dabei unmittelbar aus dem Umgang mit seinen Mitteln wachsen. Und wenn die Figuren sich am Mikro wie im Selbstgespräch erklären und weitererzählen, dann zieht das dem Abend mit brechtischem Augenzwinkern einen zweiten Blick ein, und dem Leben eine andere Möglichkeit.

