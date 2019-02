Hamburg

„Ich freue mich sehr, dass für die Eröffnungspremiere diese erfolgreiche Regisseurin gewonnen werden konnte“, sagte Intendant Georges Delnon gestern in Hamburg. Generalmusikdirektor Kent Nagano steht natürlich am Pult der hintersinnigen Groteske nach Gogol und Dostojewski. Man setze so die Linie fort, beteuert Delnon: „... eine konsequente Erneuerung unseres Repertoires durch spannende Dirigenten und Regisseure“.

Der ungarische Dirigent und Wiener-Klassik-Spezialist Adam Fischer sowie der oft für lohnende Diskussionen sorgende Regisseur Jan Bosse sollen Don Giovanni höllisch unter Druck setzen und die Mozart/Da Ponte-Trilogie komplettieren. Der gerne im wunden Punkt der Stücke bohrende Regisseur Calixto Bieito inszeniert nach Otello und Messa da Requiem nun Giuseppe Verdis letzte Oper Falstaff. Kann er Komödie?

Neu wird auch Vincenzo Bellinis Norma (Regie: Yona Kim) und Strauss’ Elektra (Regie: Dmitri Tcherniakov) herauskommen. Interessant ist das Elbphilharmonie-Projekt der Staatsopernkräfte: Nagano, in gewisser Weise ein Jünger Olivier Messiaens, wird dessen Oper Saint François d’Assise in einer eigens entwickelten szenografischen Version zu durchleuchten versuchen. John Neumeiers Ballett plant die Uraufführung einer Glasmenagerie-Choreografie nach Tennessee Williams. Der Brite Christopher Wheeldon gewinnt Shakespeares The Winter's Tale für den Tanz.

Im Vergleich mit Wien, München, Berlin, Mailand, Paris, London oder New York nicht gerade eine Stärke in Hamburg: große Sängernamen. Aber immerhin taucht Placido Domingo als Verdis Simon Boccanegra auf, stehen Anna Prohaska, Kristine Opolais, José Cura, Barbara Hannigan, Klaus Florian Vogt oder Simon Keenlyside auf der Gästeliste. Der Vorverkauf startet am 20. Mai.

www.staatsoper-hamburg.de

Von Christian Strehk