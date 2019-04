Hannover

Jenny Lewis: On the Line. „Little White Dove“ schrieb die frühere Rilo-Kiley-Sängerin kurz bevor ihre Mutter starb. Sie saß an ihrem Bett, tigerte die Flure von Klinik und Pflegeheim auf und ab, hörte mit ihr Bob Dylan. Fantastischer Folkrock, produziert von Beck und Ryan Adams, zwei Tränen-und-Trost-Experten. So würde wohl auch ein neues Fleetwood-Mac-Album klingen.

Jenny Lewis: On the Line Quelle: Label

Mine: Klebstoff. Im „Klebstoff“-Video lässt sich Mine, ganz in Weiß, von Passanten mit Edding beschriften. „Ich habe nie gesagt, dass ich alles an mir mag, meine Hände sind klebrig“, singt sie. Auch in „Guter Gegner“ geht es um Selbstzweifel. „Ich bin ein Puzzle, du nur ein mieses Stück.“ Wunderbarer Pop mit wundersamen Instrumenten wie Philicorda und Omnichord.

Die Toten Hosen: Zuhause live – Das Laune-der-Natour-Finale. Als Campino 20 war, dachte er: „Je älter ich werde, desto mehr werde ich die Welt verstehen.“ Doch das Gegenteil sei eingetreten. „Die Welt wurde immer konfuser.“ Eine Konstante im Chaos sind die dauerpräsenten Toten Hosen. Die Euphorie bei ihren Konzerten ist bemerkenswert. Die Show endet schlagersüß mit „Tage wie dieser“. Ein bisschen wie bei Roland Kaiser.

Von Mathias Begalke