Fulda

Die Fuldaer Ausstellung zur Kultserie „Die drei ???“ hat überregionales Interesse angezogen und soll künftig noch an weiteren Orten zu sehen sein. Es gebe mehrere Anfragen aus deutschen Städten. Eine Entscheidung sei vom Nachlassverwalter der Werke aber noch nicht getroffen worden, erklärte die Leiterin der Fuldaer Kinder-Akademie, Yvonne Petrina, am Dienstag. „Die Schau ist gut angekommen. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagte sie. Laut dem Gästebuch seien Besucher aus Hamburg, Berlin und der Schweiz gekommen. Vom 26. Oktober bis 10. Februar seien mehr als 3700 Besucher gezählt worden. Nach schwachem Beginn habe das Interesse in der zweiten Hälfte deutlich zugelegt.

Der Fokus der bundesweit einmaligen Ausstellung zur Serie „Die drei ???“ lag auf den schaurig-schönen Illustrationen der Künstlerin Aiga Rasch. Die gebürtige Stuttgarterin (1941-2009) entwarf das prägnante und unverwechselbare Layout. Sie gestaltete von 1970 bis 1999 insgesamt 89 Buchumschläge (Cover) für die drei ???-Buchserie des Kosmos Verlags. Die Illustrationen auf schwarzem Grund wurden zum Markenzeichen mit Wiedererkennungseffekt.

Die Bücher und Hörspiele der drei Detektive sind über Generationen hinweg beliebt. 2018 feierten die jungen Ermittler ihr 50-jähriges Bestehen in Deutschland. Die Kinder-Akademie war nach eigenen Angaben das einzige Museum, das im Jubiläumsjahr eine „Die drei ???“-Ausstellung zeigte und eine Genehmigung vom Rechteinhaber, dem Kosmos Verlag, erhielt.

