Noch vor dem Interview beweist Oliver Polak Ortskenntnis, was das pittoreske Kieler Rotlichtviertel betrifft. „Da gibt es ja ’ne ganze Kleinstadt mitten im Nichts da am Hafen.“ Am Dienstag ist der populäre, provokante Stand-up-Comedian wieder in Kiel, mit seinem neuen Programm: „Der Endgegner“.