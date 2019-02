Lübeck

Man horchte auf, als Emila D'Angelo 2017 in Gütersloh beim Bertelsmann-Wettbewerb Neue Stimmen den Zweiten und bei Domingos Gesangswettbewerb Operalia in Lissabon den mit 30000 Euro dotierten Ersten Preis gewann. Beim Schleswig-Holstein Musik Festival wird sie im kommenden Sommer die erste Stimme überhaupt stellen, die den Leonard Bernstein Award erhält.

Witz und Charme

Reinhard Boll, als Präsident des Sparkassen-und Giroverbandes für Schleswig-Holstein Vertreter des Preisstifters, schwärmt von ihrem Können: „ Emily D’Angelo ist aber nicht nur eine großartige Sängerin, sondern lebt ihre Rollen mit ihrem ganz eigenen Witz und Charme.“

Markanter Mezzo mit Variationsbreite

Emily D’Angelo verfüge über eine markante, schlank geführte Mezzosopranstimme, die sie in allen Lagen klangschön, beweglich und technisch perfekt präsentiere, so Festivalintendant Christian Kuhnt, ebenfalls Jury-Mitglied: „Die junge Künstlerin überzeugt mit einer für ihr Alter ungewöhnlichen Reife und Variationsbreite an musikalischem Ausdruck, mit dem sie sowohl das barocke Pathos einer Händel-Arie als auch Rossinis Melodien mit kesser Verspieltheit neu belebt.“

Italienische Wurzeln

Ihre Liebe zum Gesang entdeckte sie bereits als Kind über die Wiegenlieder ihrer Großmutter. Dass sei auch noch italienische Wurzeln hat, mag zusätzlich fürs Singen prädestinieren. Mit 15 stand sie erstmals mit großem Orchester auf der Bühne, heute gilt die vielfach ausgezeichnete 25-Jährige neben der Sopranistin Barbara Hannigan als Kanadas neue Opernsensation. Klar, dass sie sich dem Namensgeber des Preises in New York besonders nahe fühlt: „ Bernsteins beispielloses Erbe als Künstler, Pädagoge und Meister hat zahlreiche Musiker inspiriert. Ich fühle mich unglaublich geehrt.“

Cherubino an der Berliner Staatsoper

Emily D’Angelo studierte bis 2016 Voice Performance an der University of Toronto. Im gleichen Jahr gab sie ihr Operndebüt als Cherubino in Mozarts Le nozze de Figaro beim Spoleto Festival und wurde Ensemblemitglied der Canadian Opera Company. Momentan befindet sie sich in ihrem zweiten Jahr als Mitglied des Lindemann Young Artist Development Program an der Metropolitan Opera. Engagements in der Saison 2018/2019 umfassen unter anderem ihr Rollendebüt als Dorabella in Così fan tutte an der Canadian Opera Company, Cherubino in Le nozze de Figaro an der Berliner Staatsoper unter den Linden und im Rahmen ihres Saisondebüts an der Metropolitan Opera Annio in La clemenza di Tito.

Preisträgerinnenkonzert

SHMF-Preisträgerinnenkonzert (K 158) am 16. August um 20 Uhr in der Lübecker Musikhalle. Auf dem Programm mit dem Festivalorchester unter Leitung von Jury-Mitglied Christoph Eschenbach: Arien von Rossini und Mozart. Tickets: 0431 / 23 70 70. www.shmf.de

Emily D'Angelo beim Operalia Wettbewerb

und beim Wettbewerb Neue Stimmen mit Mozart (Finale) und Rossini (Halbfinale)

Von Christian Strehk