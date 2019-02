Kiel

Oysterband, das heißt knackiger Folk mit Rocktendenz auch im 40. Bandjahr. Unermüdliche Antreiber sind wie eh und je die Urmitglieder Ian Telfer an der Geige, Alan Prosser an der Gitarre sowie Sänger John Jones, der gleich zu Beginn in „The Shouting End Of Life“ das Manifest verkündet: „As long as the band can play, Here is where I'm gonna stay, I'm gonna stay at the shouting end, The shouting end of life“. Im Uptempo und fideler Fiddle geht es mit „By The Northern Light“ weiter. Vor der Bühne wird im gut gefüllten Saal ausgelassen getanzt.

Ansprache mit Akzent, aber ohne Fehler

„Walking Down The Road With You“ kommt mit Countryeinschlag daher und bietet dem Cellisten Adrian Oxaal viel Fläche, sich solistisch auszutoben. „Good evening, Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen“ formuliert Geiger Ian Telferer zwar nicht akzent-, doch fehlerfrei. Die Band fühle sich gerade sehr gut und wolle 40 bleiben „for quite a long time“.

Das Publikum als wunderbarer Chor

Bei „Here Comes The Flood“ mischt sich John Jones unters Publikum, das wiederum bei „ The River Runs“ einen wunderbaren Chor bildet. Im zweiten Teil geht es fulminant mit „Native Son“ weiter, Bassist Al Scott und Schlagzeuger Gil Davies machen richtig Dampf, Alan Prosser lässt die E-Gitarre sprechen und die Band kreiert mit dem atmosphärisch dichten „A Fire Is Burning“ oder dem großartig mehrstimmig ausklingenden „Dancing As Fast As I Can“ besondere Momente. Laut und leise, Rock oder traditionelle Folkmelodien, Oysterband hat ein immenses Repertoire und entlässt ein glückliches Publikum auf den Weg nach Hause.