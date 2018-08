Bei den Eutiner Festspielen geht am Freitagabend mit der Gala „Hallo Weber, hello Bernstein!“ die 68. Spielzeit als „erfolgreichste seit über zehn Jahren“ zu Ende: Geschäftsführer Falk Herzog sprach gestern in seiner Bilanz von 33.000 Zuschauern und einer Auslastung von 87,6 Prozent.