Mit einem Warm-up, zu dem zwei „Special Guests“ erwartet werden, startet am Mittwoch in der IHK zu Kiel das Festival „spokenwords.sh“. Dafür reisen zum dritten Mal ein paar der besten internationalen Poetry-Slammer und Spokenword-Künstler an. Schirmherr ist der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.