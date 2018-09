Kultur Kino - „Book Club“ – Geht’s auch mal ohne Mann? Auch in Hollywoods Seniorenkomödien fühlen sich die Damen nur bemannt richtig wohl. Bill Holdermans einfältiges Filmlustspiel „Book Club“ (Kinostart am 13. September) pflegt ein ärgerliches und überkommenes Frauenbild.

Bändelt mit Piloten an: Diane (Diane Keaton) ist eine der Frauen in „Book Club“, die von einem Mann träumt. Quelle: Foto: Square One