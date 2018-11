Im vergangenen Dezember eroberte die US-Band The Anatomy Of Frank aus Virginia um den Sänger, Songschreiber und Gitarristen Kyle Woolard das Publikum im KulturForum im Handumdrehen. Jetzt kam Woolard alleine zurück - diesmal in die Hansa48 in Kiel - und begeisterte auch solo seine Zuhörerschaft.