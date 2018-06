Als Ostsee-Segler stolpert janKB immer wieder über Inseln. In seiner Ausstellung im Bunker-D der Fachhochschule Kiel verrät der Fotograf, was ihn daran so fasziniert. Die sehenswerte Ausstellung mit dem schönen Titel "ein Mann, die Insel und eine Fliege im Raum" wird am Donnerstag eröffnet.