Flensburg

Der Vorverkauf für das Konzert am 20. April werde fortgesetzt, teilte Frei.Wilds PR-Agentur KGB event and promotion am Dienstag mit. Obwohl die Band-Homepage für Flensburg bereits „sold out“ meldete – ausverkauft.

"Ausgerechnet am 130. Geburtstag Hitlers"

Mit „großem Unverständnis“ hätten die Band, die weiterhin davon ausgehe zu spielen, und Tour-Veranstalter Global Concerts Touring auf die Vertragsaufkündigung durch Förde Show Concept, Betreiber der Flens-Arena, reagiert. Bandleader Philipp Burger kritisiert „vorauseilenden Gehorsam gegenüber der Politik und Beschneidung der Kunstfreiheit“. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange ( SPD) hatte sich für eine Absage stark gemacht. Die Online-Petition „Kein Hafen für Nationalismus“ sammelte gut 1200 Unterschriften, auch weil das Konzert „ausgerechnet an dem 130. Geburtstag Hitlers in Flensburg stattfinden soll“.

Scharfe Kritik an der Oberbürgermeisterin

Burger kritisiert Lange scharf: „Es darf aber nicht sein, dass eine Oberbürgermeisterin beeinflussen kann, wie Kunst und Kultur in einer Stadt gestaltet wird, was verboten und erlaubt wird.“ Der Protest in Flensburg sei „der einzige dieser Art während der Tournee 2019“.

Die Stadt Flensburg, neben dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Provinzial-Versicherung Eigentümer der Flens-Arena, teilt auf Nachfrage mit, eine Absage-Empfehlung an Förde Show Concept habe es ihrerseits nicht gegeben. Und deren Geschäftsführer Peter Thomsen wollte am Dienstag mit Hinweis auf das „schwebende Verfahren“ noch keine Stellungnahme abgeben.