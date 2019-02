Kiel

„Back to the basics“ heißt es in dem Song „Davon“ auf eurem neuen Album „Flash“. Aber eigentlich wart ihr doch nie weg von der Basis, oder?

Das Bo: Nö, es ging mehr um so ’ne allgemeine Entwicklung. Weil sich das alles, auch durch die Möglichkeiten des Smartphones und der sozialen Medien, sehr in eine bestimmte Richtung bewegt. Wie der Plastikmüll im Meer, der sammelt sich ja auch zu ’nem neuen Kontinent. Wir haben gesagt, wir bleiben bei dem, was uns am meisten Spaß macht und womit wir uns am wohlsten fühlen und was charakteristisch ist für Fünf Sterne Deluxe.

Oldschool also.

Das Bo: Wir kommen ja aus ’ ner Zeit, als Hip-Hop ’ne Subkultur war und man Gleichgesinnte gesucht hat. Heute ist es so viel und so präsent, dass sich eher alles abgrenzt voneinander. Aber wir haben immer noch dieses: Alder, guck mal, was aus Hip-Hop geworden ist! Das ist für uns auch eher positiv als dass wir sagen: Das darf es nicht geben, so soll es nicht sein. Wir waren ja auch immer eher die, die belächelt wurden.

Warum?

Das Bo: Na ja, das war die Zeit. Irgendwelche deutschen Kids, die irgendwas in Amerika geil fanden, haben das übernommen und gesagt: Genau so muss das gemacht werden. Und wenn jemand was anders draus macht, um noch echter zu sein, dann gehört sich das so nicht.

Was passte denen nicht?

Das Bo: Das war denen nicht puristisch genug, dadurch sind wir angeeckt. Was aber auch wieder ganz gut ist, weil man dann nicht in eine bestimmte Schublade kommt, sondern frei bleibt und sein Ding machen kann. Ich glaube, dass das für uns im Alter jetzt von Vorteil ist. Wir nehmen alle möglichen Ströme auf und wollen ja mit 60, 70 auch noch anständige Musik machen, weil es eben eine der schönsten Sachen ist, die man machen kann.

In dem Video zu „Davon“ finden sich ironische kulturelle Querverweise: René Magrittes „Der Mann mit der Melone“, die Kraftwerk-Reminiszenz „Moin Bumm Tschack“ beginnt mit einem leiernden „Also-sprach-Zarathustra“-Zitat. Damit so was auf fruchtbaren Boden fällt, kann es ja eigentlich nur an ein vermutlich älteres, letztlich bildungsbürgerliches Publikum adressiert sein.

Das Bo: Wir wollen an die kaufkräftige Schicht ran, die sollen auch mit der ganzen Familie zum Konzert kommen. (alles lacht). Das war wirklich unser Plan (räuspert sich). Nö, es ist eher reflektierend. Das ist ja auch unsere Wahrnehmung, unsere Welt, unsere Einflüsse binden wir auch gerne ein in die Sachen, die wir machen, auch mehr als Hommage. Für den Spruch „Moin Bumm Tschack“ haben wir mit Ralf Hütter Austausch gehabt, weil Kraftwerk sehr bekannt dafür sind, dass sie gegen Zitate und Samples vorgehen und wir nicht riskieren wollten, dass das ganze Album blockiert wird, weil wir diesen einen Song draufhaben. Also haben einen Text geschrieben und gewartet und irgendwann an einem Donnerstag um zirka 13 Uhr kam die Ansage „ Ralf Hütter hat gesagt: ungewöhnlich, aber gut, und hat das Zitat „Moin Bumm Tschack“ freigegeben. Das ist natürlich auch ’ne Adelung.

Tobi: Das ist ja schon dieses klassische durch die Musikgeschichte wühlen, um flashige Zitate rauszusuchen.

Im besten Sinne oldschool ist es daher ja auch, etwa in eurem Song „Flash“ Funk-Tracks wie „Think (About It)“ von Lyn Collins oder „Ashley’s Roachtrip“ von The Soul Searchers zu sampeln und so höchst dankenswert vielleicht dem Sog des Vergessenwerdens zu entreißen …

Das Bo: Was uns gut fühlen lässt, das könnte, glaube ich, anderen Leuten nicht schaden.

Holt ihr die geeigneten Songs aus dem Gedächtnisspeicher, stöbert ihr in der Plattensammlung oder wie macht ihr das?

Das Bo: Sowohl als auch. Wir haben auch das schon gemacht: Jeder zieht am Plattenregal random-mäßig eine raus, dann checken wir aus, was da geht, und dann basteln wir da was draus.

Fünf Sterne Deluxe ohne Ironie, könnte das überhaupt funktionieren?

Tobi: Aus Bandperspektive: Ohne Ironie schon, aber nie ohne Humor.

Luis Baltes: Ich glaube, ein Augenzwinkern ist immer dabei. Aber auf dem Album sind ja einige Songs, die ja wirklich auch tiefer gehen vom Inhalt her, die aber mit ein bisschen Humor vorgetragen auf den ersten Blick ironisch wirken können. Aber da steckt schon viel dahinter.

Das Bo: Das ist ja auch schon damals nicht anders gewesen, so was wie „Morgen geht die Bombe hoch“ war natürlich – haha – irgendwie lustig, aber basierte natürlich auf ’ ner klaren nuklearen Bedrohung, 1986, Tschernobyl, man durfte als Kind nicht auf der Wiese spielen wegen Radioaktivität. Ich glaube, das ist auch schon ein großer Unterschied zwischen den Generationen. Das war unsere globale Situation, wo alle Angst hatten, weil keiner geschützt war und es gab keinen wirklichen Schuldigen in dem Sinne, und die Kids heute sind halt mit ’ ner ganz anderen Weltangst aufgewachsen als wir. 9/11 ist dann ganz klar in der Generation der große, heftige Welt-Impact, das ist ’ne ganz andere Kausalität ins Spiel gekommen, und deswegen sind die Leute auch ganz anders verängstigt und gehen auch anders mit Sachen um und wollen lieber konform sein, um bloß nicht anzuecken.

Wobei die Schülerdemos „Fridays for Future“ aktuell eine andere Tendenz zeigen ...

Das Bo: Zum Glück. Ist ja oft so. Es geht in eine Richtung, und dann schwingt es rüber in die andere. Was ich interessant finde: Damals hätte man gesagt, so’n 16-Jähriger braucht gar nicht vorzusprechen, auf den hört eh keiner, was will der uns über das Leben erzählen. Und heute ist es so, dass die Kids genau die Sachen ansagen, die essentiell wichtig und bedeutend sind, weil sie selber ein Bewusstsein für ihre eigene Zukunft haben. Das ist halt ’ne neue Qualität.

Habt ihr, vor allem auch mit Blick auf die teils negativen Rezensionen eures neuen Albums, den Eindruck, dass manche Leute nicht ganz kapieren, was ihr wollt, was ihr da macht? Diese Doppelbödigkeit? Dass sie euch letztlich einfach zu ernst nehmen?

Das Bo: Das ist ’ne gute Frage, das ist ’ne sehr komplexe Antwort, deswegen halt' ich mich da zurück. (allseits Gelächter)

Das wäre dann ja mal die Chance für die anderen beiden Herren ...

Luis Baltes: Ich glaube, dass das ein guter Saft ist, der auf sehr fruchtbaren Boden fallen muss. Das werden die Leute noch entdecken. Gerade die jüngeren Leute, die auf den Konzerten sind, die haben das ja vielleicht noch gar nicht so gehört, aber die rappen die Songs, die sie von ihren Eltern gezeigt bekommen haben, Wort für Wort mit, auch die neuen Songs. Dass manche das vielleicht nicht kapiert haben, das ist auch nichts Neues.

Das Bo: Einmal kurz: Es ist ’ne ganz andere Art von Swag (lässige, coole Ausstrahlung, d. Red.) nenne ich das auch mal extra, der gerade präsent ist. Wir haben dann auch mal ’nen anderen Ansatz, deeper, doppeldeutig, ironisch. Bei den Jüngeren ist diese Ironie aus den 90ern gar nicht mehr so gefragt. Die sind teilweise viel konkreter, konservativer und spießiger als unsere Eltern das waren. Oder sind es gerade wieder, weil deren Eltern alle so die Sonnentattoos um den Bauchnabel haben und gerne am abraven sind und am Wochenende noch mal so’n Joint durchziehen. Aber wir bringen den Flash zurück.

Balter: Genau so. Und was du was du vorhin gemeint hast mit den Kids, die jetzt auf die Straße gehen: Die sind teils jünger als die Rap-Hörer aktuell. Die wollen Mutter Natur, sind ein bisschen blumiger. Und das sind auch die Kids, die auf unseren Konzerten auf einmal alles mitrappen.

Das Bo: Eine Generation übersprungen.

Was glaubt ihr: Warum wird beim Rap, den es ja nun auch schon seit gut 40 Jahren gibt, so penetrant das vermeintlich hohe Alter der länger präsenten Musiker thematisiert?

Das Bo: Das ist tatsächlich history repeating. Rolling Stones, da ist es ja nicht anders. Da muss man sehen, wie man damit altert. Wir sehen uns gar nicht in so’m Jugendkontext, Hip-Hop-Musik ist unsere Welt, und das werden wir halt so lange machen, bis (schaut sich um) ... wann?

Balter: Fünf Monate kann ich noch.

Das Bo: Fünf Monate. Es gibt ja auch Jazz-Mugger ...

Ja, aber da ist es dann ja sozusagen erlaubt ...

Balter: Ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen. In den USA gibt’s das einfach schon länger, die ersten Rapper gehen auf die 70 zu, die können ihr Ding machen und die Jungen ihr Ding und die dazwischen sowieso. Das ist ein Gemische. In Deutschland muss man sich noch dran gewöhnen, dass Rapper älter werden.

Konzert: Sonnabend, 16. Februar, 20 Uhr, Mehr! Theater am Großmarkt, Hamburg.