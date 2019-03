Kiel

Die Wahl-Berlinerin Kat Frankie stellte ihr jüngstes Album „Bad Behaviour“ im Kieler Orange Club vor.

Der erste Eindruck

Dass Kat Frankie für ihre Sehnsuchtsuniversen einen neuen Ton gefunden hat, zeigt sich in den ersten, von früheren Alben stammenden Songs schon ansatzweise. In „The Saint“ ruft sie Jazz auf, der auf Schlagzeug und E-Bass ihrer vier-köpfigen Band ebenso streichelt, wie er ziemlich „cool“ daherkommt.

Das Programm

„Yoga und Stretching-Übungen“ machten sie und ihre Band vor jedem Konzert, erzählt Kat Frankie. Und genau zwischen diesen Polen, „melancholisch und sportlich“, schwingt das Programm aus 16 Songs plus Zugabe. Zum einen die „eher experimentellen“ ( Frankie) Balladen wie „Back To Life“, worin ein oder eine Sehnende um Liebeserlösung durch sie oder ihn fleht. Hör- und erlebbar macht Frankie das, indem sie ihre ohnehin wandlungsfähige Stimme per Elektronik androgyn färbt. „Casual Advice“, minimalistisch begleitet allein vom Keyboard, erinnert dabei an das Kunstlied à la Schubert. Aber auch vom Hard-Rock à la Rammstein lässt sich Frankie inspirieren.

Das Publikum ...

... ist ob dieses recht vielschichtig, intellektuellen Angangs eher ein zuhörendes (manchmal ganz still) als ein mitjubelndes oder -tanzendes. Es feiert im stillen, manchmal von eigenen Sehnsüchten gefüllten, Inneren mit.

Was in Erinnerung bleibt:

Der fünf-stimmige A cappella-Choral, nur begleitet von schüchternen Drums, in den Songs „Swallow You Whole“, „Finite“ und vor allem „ Versailles“: Alles Sternstunden der Sehnsucht.

Fazit

Kat Frankie ist mit „Bad Behaviour“ ein Album gelungen, das Brücken „zurück in die Zukunft“ des Singer-Songwritings schlägt – von Pop bis zurück (und vorwärts) zum Trip-Hop der 1990er und 2000er Jahre.