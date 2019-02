Eckernförde

"Mit den heiß diskutierten neuen Stühlen ergeben sich ganz andere Möglichkeiten“, so Beatrix Wagner in der St. Nicolai Kirche von Eckernförde. Die Flötistin organisiert derzeit das bereits siebte Internationale Festival für Neue Musik in der schönen Altstadtkirche. Der „ Provinzlärm“, so der amüsant ironisch gebrochene Titel, reagiert auf die nunmehr deutlich flexibleren räumlichen Gegebenheiten.

Von Ives bis Eckert

Das kann im Eröffnungskonzert historisch geschehen, indem sich für Charles Ives’ Schlüsselwerk der frühen Moderne, The Unanswered Question von 1908, Solo-Trompete, vier Flöten und Streicher verteilen. Oder ganz aktuell, wenn das Ensemble Reflexion K in großer Besetzung und verstärkt durch neugierige junge Instrumentalisten aus der Norddeutschen Sinfonietta eine Uraufführung von Gerald Eckert bewerkstelligt.

Uraufführung von "Späte Gegend" geplant

Der 59-jährige Komponist, der in Eckernförde lebt, zählt längst zu den renommiertesten und spannendsten Adressen der europäischen Szene. In Späte Gegend von 2018 wird auch er einen mehrdimensionalen Raumklang beschwören, wenn ein großes gemischtes Ensemble mit zwei Streichergruppen kommuniziert. Zum 80. Geburtstag wird außerdem Nicolaus A. Huber mit zwei Kompositionen geehrt.

Länderschwerpunkt Schweden

Ansonsten lässt wieder der kleine Länderschwerpunkt aufhorchen. Unter den Ostseeanrainern ist diesmal Schweden ausgewählt – vertreten durch eine besonders interessante Spezialistenschar: Das schwedische Ensemble Lipparella spielt auf historischen Barockinstrumenten wie der Theorbe, der Gambe oder der Barockvioline Werke, die nicht älter als 10 Jahre und für ihre sehr spezielle Klanglichkeit geschrieben sind.

www.provinzlaerm-festival.de

Von Christian Strehk