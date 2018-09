„Als Mensch bist du schön, aber dein Gesicht ist hässlich.“ Klare Worte, die Fanny an Ihren Ehemann Lette richtet. Und daran muss sich was ändern, notfalls mit Gewalt. Das ist in etwa die Exposition in Marius von Mayenburgs Farce "Der Hässliche", die in der Hansa 48 in Kiel ihre Premiere feierte.