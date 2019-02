Mythos Orpheus: Hässliches Reifenquietschen, dumpf gestauchtes Autoblech, eine verunfallte Prima-Ballerina-Leiche: Das sind schon alle Schreckensmomente, die Ballettchef John Neumeier seinem Publikum in Chicago, Los Angeles und jetzt an der heimatlichen Staatsoper in Glucks Tragödie zumutet.