Alle drei Hauptdarsteller aus der Jugendchor-Akademie des Kieler Theaters sind nicht zum ersten Mal an Musicalproduktionen dieser Art beteiligt, für Carolin Sophie Meyer ist es sogar schon die vierte. Da kann einen kaum noch etwas erschüttern, auch nicht Jenkins’ durchaus spezielle Musiksprache: „Ganz am Anfang ist das etwas schwierig, aber nach ein paar Tagen gewöhnt man sich gut ein“, so Meyer, die die Doppelrolle der Mutter und Trollkönigin spielt. „Manches ist ganz einfach, anderes hat es aber in sich“, ergänzt Tessa-Philine Torff, die Sängerin der Titelpartie, „zum Beispiel haben wir ein Terzett, das uns durchaus Schwierigkeiten bereitet hat – drei verschiedene Melodien greifen da ineinander, plus Begleitung und unterschiedlichem Text.“ Letztlich bilde aber gerade das Terzett eines der Höhepunkte. Man möchte es also nicht missen.

Dirigent Moritz Caffier

Der Dirigent der Produktion (mit elfköpfigem Orchester) und Leiter des Jugendchores kann den hohen Anspruch nur bestätigen. Moritz Caffier: „Wenn hier nicht die meisten schon ausgeprägte Vorerfahrungen mit solchen Produktionen hätten, wäre das mit komprimierten Proben und als Osterferienproduktion auf diesem Niveau nicht zu bewältigen.“

Junge Solisten der Akademie

Kristof Hansen, junger Darsteller des Vaters und Elfenkönigs, findet volle Zustimmung, wenn er sich neben der Musik mit ihren charakteristischen Leitmotiven für den allemal ganz heutigen Realitätsbezug des Märchenstoffes begeistert: „Das Sozialdrama einer Patchworkfamilie ist unglaublich aktuell – das macht das Stück wirklich spannend.“ Gerade durch die Verpackung in der Fantasiewelt des Elfenreigens entstehe dann der Reiz, so Tessa-Philine Torff. Ansprechend für ein Publikum vom Grundschulalter bis in die Großvaterklasse.

Regisseurin Nele Tippelmann

Regisseurin Nele Tippelmann betont, dass das Originalwerk ganz in der Traumwelt angesiedelt ist: „Uns war aber dennoch wichtig, dass das Ganze einen Rahmen bekommt, der die Handlung zusätzlich mit Sinn unterfüttert, den Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen herstellt.“ So soll angedeutet werden, dass Eloises Eltern getrennt leben und sie sich an ihrem Geburtstag den Streit ihrer Eltern mit ihrer Mutter als wilder Trollkönigin und ihrem Vater als stolzer Elfenkönig ausmalt. Ihre Brüder erscheinen ihr im Traumbild verwandelt: nachts sind sie Elfen, am Tag Schwäne. Eloise sieht ihre Aufgabe darin, den Fluch über der Familie zu brechen.

Bühne von Nina Sievers , Kostüme von Sabine Keil

Hinter der Bühne von Nina Sievers und in den Kostümen von Sabine Keil wird es schnell möglich sein, von einer Welt in die andere zu wechseln. „Auch mal zwischendurch“, so Tippelmann, „damit der Bezug nicht vergessen wird. Wobei die meisten Figuren, gerade das Gewimmel der Elfen, nur in der Märchenwelt zu Hause sind“. Alle Theaterprofis sind sich einig, dass die 35 beteiligten Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren erstaunlich gewandt mit den Anforderungen der Bühnenkünste umgehen.

Von Christian Strehk