Kiel

Beide Künstler arbeiten in Stein und Metall, „der Unterschied liegt in der Dimension“, sagt Plickat. Während er die Form bearbeitet, tritt seine Frau mit ihr in den Dialog, Steine belässt sie meist wie vorgefunden.

Steine und Edelmetall

Mit Silber, Gold und Edelstahl verarbeitet sie Aquamarine, Bergkristalle oder Lapislazuli zu kostbaren Schmuckstücken. Dabei stellt sie der amorphen Form der Steine geometrisch geformte Elemente aus glänzendem Edelmetall gegenüber.Die Kontraste, die sich aus diesem Mit- und Gegeneinander ergeben, sind minimalistisch und effektvoll – und die Exponate einfach wunderschön.

Kleinskulpturen im Gepäck

Jörg Plickat hat kleinformatige Skulpturen mitgebracht, aber auch ein Teil seiner meterhohen Monumentalwerke sind indirekt vorhanden – fotografiert in spektakulärer Berglandschaft (Schweizer Triennale 2018), auf einem Platz mitten in Prag (Sculpture Line, 2018), im Olympiapark in Peking (2008) oder sonst irgendwo in der Welt. Aus Messing, Bronze, meist jedoch aus Cortenstahl bestehen seine Objekte mit der markanten, geometrisch verschränkten Formensprache. Der gebürtige Hamburger lebt mit seiner Frau in Bredenbek. Meist ist er allerdings rund um den Globus unterwegs. Am Morgen nach der Vernissage geht es zum Beispiel wieder nach China, wo er eine Gastprofessur innehat.

sth

Bunker D der FH Kiel. Eröffnung Do. 18 Uhr . Geöffnet mittwochs während der regulären Öffnungszeiten und nach Vereinbarung unter: bunker-d@fh-kiel.de. Künstlergespräche 12. + 19. 9., 16- 18 Uhr. Finissage Di, 2.10., 18.Uhr.