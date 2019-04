Los Angeles

Mit weißer Schminke im Gesicht, einem rot umrandeten Mund und einer Blutspur am Kinn starrt Joaquin Phoenix (44, „Walk the Line“) in einen düsteren Himmel mit dem Slogan „Mach ein fröhliches Gesicht“. Als US-Kinostart nennt das Studio den 4. Oktober.

„Joker“-Trailer: Wie entwickelt sich Arthur Fleck in den Kultschurken?

Der Regisseur des Films, Todd Phillips, stellte das Poster ebenfalls auf Instagram mit dem Hinweis, dass am Mittwoch der erste Trailer veröffentlicht werde. Die neue Joker-Story soll ergründen, wie sich ein gescheiterter Komödiant namens Arthur Fleck in den Kultschurken und Batman-Widersacher verwandelt.

Diese Schauspieler spielten schon den „Joker“

Der Comic-Bösewicht wurde in früheren Filmen von Jack Nicholson, Heath Ledger und Jared Leto gespielt.In Deutschland soll „Joker“ Mitte Oktober in die Kinos kommen. Neben Phoenix spielen auch Robert De Niro, Zazie Beetz und Brett Cullen mit.

Von RND / dpa