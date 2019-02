Lübeck

Sie leben in Berlin, sind aber regelmäßig in Ahrensburg, wo Sie aufgewachsen sind.

Einmal die Woche auf jeden Fall. Ich brauche das, um aufzutanken. Ahrensburg, da komme ich her. Ich habe das immer sehr geliebt, auch die Wege nach Travemünde und Timmendorf. Wir haben da immer noch eine Wohnung.

Was machen Sie in Ahrensburg?

Ich fahre oft nach Hamburg, gehe japanisch essen, in Bücherläden, kaufe Magazine, Filme. Ich fühle mich da zuhause. Ich kenne jeden Winkel, ich weiß alles. Der Hauptbahnhof in Hamburg war ja an der Kunsthochschule einer meiner Umschlagplätze. Ich habe dort in den Schließfächern mein Material gelagert, irrsinnig viel Zeug. Das meiste habe ich auch noch. Ich bin ja ein manischer Sammler. Letzte Woche habe ich wieder 100 Filme gekauft.

100 Filme?

Das ist Material für andere Zeiten. Ich bin ja so’n Reservetyp und will Reservoirs anlegen, für mich, für später. Also ab jetzt oder in 20 Jahren. Ich habe bestimmt 5000 Filme. Oder 10 000.

Als jetzt die Anfrage für die Kunstaktionen in Lübeck kam, haben Sie sofort zugesagt.

Ja. Ich bin ja maßlos in der Kunst. Wenn man mir gesagt hätte: Mach noch das Buddenbrook- und das Willy-Brandt-Haus, hätte ich das auch gemacht. Wir nehmen ganz viel Zeug mit und lassen uns mal überraschen. Dr. Zuhause – es wird ein Gesamtkunstwerk Lübeck. Es geht um TKKG, Die drei ???, Die Fünf Freunde, um Evolution, neue Staatsformen, Gesamtkunstwerk Deutschland – das kommt alles da rein.

Wie nähert man sich einem Meese-Kunstwerk?

Auf Distanz.

Sie sagen ohnehin, dass Sie Distanz brauchen. Aber heißt das nicht auch, dass man nicht verstanden wird?

Ich verstehe die Sonne ja auch nicht, und sie ist trotzdem da. Und was will man verstehen? Kann ich die Tiefsee verstehen?

Sie haben nicht den Anspruch, dass Ihre Arbeiten jemandem etwas sagen?

Überhaupt nicht. Das ist ja auch eine Floskel: Oh, das Bild sagt mir gar nichts! Aber es redet ja auch nicht. Es ist da, aber unabhängig von meinem Geschmack. Dem Bild ist auch egal, was ich wollte, als ich es malte.

Es ist völlig egal, wer das wie deutet?

Völlig egal. Entscheidend ist ja, ob es Kunst ist oder nicht.

www.luebecker-museen.de/meese

Von Peter Intelmann