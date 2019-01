Alle Kinder kennen Tobias Krell. Bei ersten Auftritt auf der Leinwand, darf sich der Kika-Welterklärer an Großes wagen. In „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ (Kinostart am 31. Januar) geht’s zu Bären mit acht Beinen und zum größten Schatz Indiens.