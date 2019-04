Kiel

Frau Ministerin, Sie haben gestern die Öffentlichkeit gleich doppelt überrascht: Erstens, weil Sie genau das Gegenteil davon anstreben, was die Bundeskanzlerin und Ihr CDU-Präsidiumsmitglied Angela Merkel unkommentiert mit der Nolde-Abhängung im Bundeskanzleramt getan hat. Und zweitens, weil Ihre eigene Familiengeschichte und Ihr Engagement als Vorsitzende des Jüdischen Forums der CDU gegen ein Gemälde von Nolde in Ihrem Büro zu sprechen scheint.

Karin Prien: Mich hat das Thema schon die ganze Woche umgetrieben. Die Kunstfreiheit ist mir wichtig. Das habe ich schon vertreten, als ich mich für die unbeeinträchtigte Ausstrahlung des Films „Wildes Herz“ stark gemacht habe. Es war für mich dabei nicht entscheidend, aus welcher politischen Ecke die Kunst kommt. Emil Nolde spielt bei uns in Schleswig-Holstein als der bedeutendsten Maler unseres Landes eine ganz besondere Rolle. Zumal die Stiftung Seebüll mit ihrer sich verändernden Haltung in der Aufarbeitung ein wesentlicher Akteur auch für die aktuelle Ausstellung gewesen ist. Ich halte es für wichtig in dieser Debatte, Position zu beziehen. Und ich kann es vielleicht leichter, weil ich mit meiner Familiengeschichte fern jeden Verdachts stehe, irgendetwas an Noldes Gesinnung gut zu heißen.

Nolde-Stiftung öffnete die Archive

Karin Prien: Mich bewegt in der Debatte um Kunstfreiheit in Deutschland, dass wir uns leider immer weniger den Werken an sich zuwenden. Sondern zunehmend und mit einem sehr hohen moralischen Anspruch Werk und Künstler in einer zu wenig trennscharfen Gemengelage sehen. Wir als nachfolgende Generation bewerten Kunstwerke zunehmend retrospektiv mit Blick auf die moralische, charakterliche oder politische Bewertung des Künstlers. Das halte ich für falsch. Man sollte die Rolle des Künstlers sehr genau aufarbeiten, sogar genauer als das oftmals bislang geschehen ist, aber zugleich die Werke an sich mit ihrem künstlerischen Wert betrachten. Deshalb ist es genau richtig, dass die Nolde-Stiftung die Archive geöffnet hat, um freie Forschung über Nolde zu ermöglichen. Früher sind Archivalien gezielt herausgegeben worden, um das Nolde-Bild steuern zu können. Selbstverständlich muss man Noldes problematisches Verhalten kritisch bewerten. Dass ich zum Beispiel das Anbiedern Noldes gegenüber den Nationalsozialisten widerlich finde und seinen Antisemitismus nicht minder, ist klar. Aber das bedeutet nicht, dass ich seine künstlerische Bedeutung weniger schätzen würde.

Die Suche nach einem geeigneten Nolde-Gemälde

Nun gibt es per se „unschuldig“ erscheinende Naturbilder, aber durchaus auch Menschendarstellungen mit zweifelhaften Untertönen. Würden Sie tatsächlich jede Leihgabe im Büro platzieren?

Karin Prien: Die zunächst vorliegende Reproduktion stammt von einem Bild aus der Nachkriegszeit. Wir werden gemeinsam mit der Nolde-Stiftung ein geeignetes Bild für das Büro aussuchen. Im ersten Impuls würde ich sagen, mit einem Bild aus der Südsee-Serie würde ich mich schwertun, obwohl diese noch aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus stammt. Aber entscheidend wäre wohl, ob man im Einzelfall in der Art des Malens seine Beziehung zur Nazi-Ideologie nachweisen könnte. Aber auch dann könnte man dazu kommen, das Gemälde gerade in diesem Raum als Grundlage für einen kritischen Diskurs auszuwählen.

Wichtiges Schulthema: Antisemitismus

Sie haben sich auch an den Schulen dafür eingesetzt, sich intensiver mit Ausgrenzung etwa mit dem Thema Antisemitismus auseinanderzusetzen. Im norddeutschen Bewusstsein wird manchmal verdrängt, dass Schleswig-Holstein in besonderer Weise belastet ist: Hier wucherte nationalsozialistische Gesinnung besonders früh und heftig, hierher zogen sich nach dem Krieg besonders gerne die Linientreuen zurück. Ist das noch ein besonderer Antrieb für eine Bildungsministerin, sich gerade hier entsprechend demonstrativ solchen Fragen zu stellen?

Karin Prien: Ich glaube nicht, dass ich mich anders verhalten würde, wenn ich Ministerin in Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz wäre. Ich finde es wichtig, sich mit der Entstehung des Antisemitismus in den vergangenen Jahrhunderten und den Perversionen während der Nazi-Herrschaft zu beschäftigen. Aber genauso wichtig ist der Antisemitismus nach 1945 und die Aufarbeitung seitdem. Das Thema Nolde ist dafür geradezu exemplarisch. Eine typisch deutsche Biografie, die ambivalent und brüchig ist. Ein geschäftstüchtiger Mann. In der Kieler Ausstellung „ Nolde und Die Brücke“ wurde sehr deutlich, dass er diese Verbindung nur einging, solange sie ihm und seinem Schaffen nutzte. Gegenüber den Nazis misslingt ihm trotz einiger Verrenkungen dieser Wirkungsgrad. Nach dem Krieg schafft er es aber, sich als verfemten Künstler darzustellen. Eine interessante Vermarktungsstrategie. Und eine Figur, die auch unter pädagogischen Gesichtspunkten spannend ist. Und vielleicht ist diese kritische Umgang mit der „Vergangenheitsbewältigung“ auch erst mit dem Abstand der 3. Nachkriegsgeneration wirklich möglich.

Abscheu und Genuss in Sachen Nolde

Würden Sie sich privat einen Nolde hinhängen?

Karin Prien: Leider ist das wegen der aufgerufenen Preise ja eine sehr theoretische Frage ... (lacht). Ich könnte mir das aber gut vorstellen. Es ist nicht so, dass meine allemal vorhandene Abscheu gegen sein Agieren und seine Haltung mir den ästhetischen Genuss mancher seiner Werke verleiden würde. Bei Richard Wagner stellt sich die Frage ähnlich.

Vorbildliche Nolde-Stiftung

Wobei es dem Bayreuther Clan noch immer nicht ansatzweise gelungen ist, die Aufarbeitung des braunen Erbes bei den Nachfahren ähnlich transparent möglich zu machen wie der Stiftung in Seebüll ...

Karin Prien: Das genau ist ein Grund gewesen, warum ich mich am Donnerstag entschieden habe, mich zu äußern. Was Seebüll unter Direktor Christian Ring macht, ist doch wirklich vorbildlich! Die in Schleswig-Holstein ansässige Stiftung trägt mit ihrem berühmten Maler wesentlich zu einem offenen und reflektierten Umgang mit einer problematischen, deutschen Künstlerbiografie bei. Das bedeutet aber nicht, die Kunst nicht mehr zu zeigen. Der leere Fleck an der Wand als Konsequenz beunruhigt mich, weil wir dann bald viele weiße Flecken haben werden. Die charakterliche Bedenklichkeit einer „abstoßenden Künstlerpersönlichkeit“ darf allein kein Verdikt für Kunst werden. Wir brauchen kontroverse Kunst als Motor für gesellschaftliche Debatten.

Von Christian Strehk