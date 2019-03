Berlin/Heide

Sängerin und Songwriterin Kerstin Ott geht im Winter auf Deutschlandtournee. Auftakt ist am 20. November 2019 in Bremen. Im Gepäck hat die Sängerin, die in Heide ( Kreis Dithmarschen) wohnt, ihr aktuelles Album „Mut zur Katastrophe“. Der Vorverkauf für die Deutschlandtournee startet am 26.03.2019 auf Eventim.

Kerstin Ott geht 2019 auf Tour - die Termine

20.11.2019 Bremen, Metropol Theater

21.11.2019 Braunschweig, Stadthalle

22.11.2019 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

27.12.2019 Schwerin, Sport-und Kongresshalle

29.12.2019 Berlin, Verti Music Hall

30.12.2019 Zwickau, Stadthalle

Sängerin nimmt an Let's Dance teil

Die 37-Jährige schaffte mit der Single „Die immer lacht“ 2016 den Durchbruch. Der Song wurde von GfK Entertainment zum erfolgreichsten Werk des Jahres erklärt.

Aktuell erleben ihre Fans Kerstin Ott noch von einer anderen Seite: In der RTL-Show „Let’s Dance“ tanzt sie mit der Profitänzerin Regina Luca. Warum Kerstin Ott sich das antut? „Aus Spaß“, sagte sie KN-online. „Aber auch, um die Angst vor dem Tanzen zu verlieren.“ Ihre Frau freue sich schon. „Endlich kann dann Karolina auch mal mit mir tanzen.“

Von KN/dpa