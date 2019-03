Kiel

Seit 28 Jahren gehören Tears For Beers zu den bekannten Namen der nationalen Folkszene. Mit einigen neuen Musikern und Erfolgsproduzent Mark Smith legt die Band auf ihrem neuen Album „The Last Ship“ ein völlig neues Soundkonzept vor.

„Wir wollten beim sechsten Album ganz neue Wege gehen“, erzählt Lars Jensen. „Der Sound sollte moderner klingen, und da ich schon vorher mit Mark zusammen gearbeitet habe, hab ich ihn einfach mal gefragt, ob er ein Tears-For-Beers-Album produzieren würde.“ Herausgekommen sei ein „Singer/Songwriter-Pop-Folk“, meint Lars, „es geht in Richtung The Corrs auf Country.“

Sängerin Joy Smith ist neu dabei

Der Vergleich mit der irischen Frauenband liegt nahe, denn mit dem neuen Mitglied Joy Smith ist jetzt auch eine Sängerin auf dem Album zu hören: „Ich habe drei Stücke mitgeschrieben und bin auch deren Leadsängerin“, so die Tochter von Produzent Mark. „Mit ihr und ihrer emotionalen Stimme (…) ist der Sound weicher, poppiger und weniger rockig als früher, wobei es neben ein paar Balladen und Midtemposongs auch Lieder gibt, die richtig abgehen“, ist die Einschätzung von Vater Mark.

Am Sonnabend stellte die Band in neuer Besetzung ihr Album in der Räucherei vor. Und die rund 250 Besucher nahmen nicht nur die neue Sängerin Joy Smith begeistert auf.

