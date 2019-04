Kiel

Nicht zuletzt durch die launige Moderation von Gregor Hinz, Mitglied des Kieler Comic-Kollektiv Pure Fruit, nimmt der Abend einen vergnüglichen Verlauf. Anfängliche Macken der Technik werden umgemünzt: „Wenn es nicht so wäre, dann würde sich doch niemand an den Abend erinnern.“

Freude, Vergnügen, Heiterkeit

Der Spaß steht ebenso in der Aufgabenstellung an die Zeichnerinnen und Zeichner im Vordergrund. Es gilt Begriffe wie „Kurvenschuhe anhaben“ oder „Darth Vadern“ auf die Blätter zu bannen. Dafür hat Hinz das Internet nach jugendsprachlichen Errungenschaften durchforstet. Die Duelle werden per Applaus entschieden, im Anschluss die Definitionen nachgereicht. „Kurvenschuhe anhaben“ bedeutet so betrunken zu sein, dass man nicht mehr geradeaus laufen kann, „Darth Vadern“ beschreibt die Verhaltensweise, wenn jemand von oben herab den Vater heraushängen lässt. Die Comic Battle sorgt für Freude, Vergnügen, Heiterkeit.

Kühl-schmuddeliges Wetter stört

Um die Lachmuskeln ein wenig zu entspannen, legt das Trio Oberheimer zwischenzeitlich ihren Bummel-Techno in der Kneipe nebenan auf. So verläuft es sich vorerst und die Gespräche sind schnell im Fluss, Pläne für den weiteren Abendverlauf können geschmiedet werden.

Die drei Freunde Patrycja, Guy und Kaja sind aus Neugierde zum Comic Battle gekommen. Ob es sie später noch weitertreibt? „Schauen wir mal“, sagt Kaja. Das kühl-schmuddelige Wetter ist ihr ein Dorn im Auge. „Zum Glück gibt es ja einen Shuttle-Service.“

Guy aus der kanadischen Millionenstadt Montreal mag „a lot styles of music.“ Man empfiehlt den Luna Club mit 80er, 90er und Dance Classics und wünscht, dass der Abend so weitergeht, wie er sich momentan zeigt: humorvoll und musikalisch.