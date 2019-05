Kiel

Der erste Eindruck

D/troit haben mit einer breit aufgestellten Instrumentierung und traumwandlerisch sicher spielenden Musikern alles, was eine Soul-Band braucht und auf der Bühne ließen sie ihrer Spielfreude freien Lauf. Der Sound quillte schon beim eröffnenden Instrumentalstück stellenweise über vor Ideen, Breaks und Fills ohne überladen zu wirken.

Die Musik

Obwohl als Quintett um Frontmann und Sänger Toke Bo Nisted, Klaus Højbjerg (Gitarre), Jackie Larsen (Bass), Mads Jensen (Keyboarder) und Stefan Andersen (Schlagzeug) angekündigt, spielten live noch weitere Musiker an Trompete, Saxophon und Trommelwerk mit. Trotzdem hatte alles seinen Raum zur Entfaltung: Die charakteristische Vintage-Orgel, die Bläsersätze, die wie ein Uhrwerk arbeitende Rhythmussektion. Auf opulente Stücke mit Ohrwurm-Kanon-Refrain („This World Is Changing“) folgten zurückgelehnte Balladen („Rock Me Baby“), um dann erneut aufgekratzt („Do The Right Thing“) zum Tanz zu bitten.

Das Publikum

Nicht jeden Gast interessierte die unmittelbare Soul-Erfahrung in Bühnennähe. Gut die Hälfte verbrachte das Konzert der Kopenhagener Band bei Klönschnack und Kaltgetränken. Dass es sich verlief, trug jedoch zur angenehmen Atmosphäre bei. Vor der Bühne war immer genügend Platz zum Tanzen und der wurde auch reichlich genutzt.

Was in Erinnerung bleibt

AC/DC ist für Nisted „one of the best bands in the world.“ Bekannte Riffs der weltberühmten Hard-Rock-Band aus Songs wie „Highway To Hell“, „Back in Black“ oder „Hells Bells“ wurden kurz angestimmt, bis klar wurde, worauf D/troit hinaus wollten: „Let There Be Rock“ und „Let Me Put My Love Into You“ der Rock-Legenden bekamen einen exquisiten, wärmenden Freeform-Soul-Mantel angezogen. Unverschämt genial!

Fazit

Es ließ sich wohl kaum musikalisch schöner in den Mai tanzen. Auch wenn Ansprachen und Interaktionen mit dem Publikum weitestgehend ausblieben - wozu noch viel Gerede, wenn die Musik in Herz und Beine geht?