Kiel

Erzählt wird im Video wie im Heft die Geschichte vom Hamster Fred, der aus seinem Käfig befreit wird und mit den Leoniden per Rakete ans andere Ende der Galaxis reist, um auf einem fernen Planeten glücklich auf Hamster-Aliens zu treffen. Endlich raus aus dem Hamsterrad, soll die Botschaft lauten, mal etwas wagen.

12.500 Hefte an Unis, in Clubs und Bars

Am Freitag, 22. Februar, erscheint in einer Auflage von 12.500 Stück das gedruckte Heft mit dem Titel "Why", das deutschlandweit kostenlos an Unis, in Clubs und in Bars ausliegen soll. Einige Exemplare gibt's auch über den Internet-Shop der Leoniden und am Merchandising-Stand auf der "Again"-Tour.

Noch Karten fürs Kieler Abschlusskonzert

Die Tour ist bis Ende des Jahres bereits vielerorts ausverkauft. Sie endet am 14. Dezember mit dem Jahresabschlusskonzert in der Halle 400, für das es noch Karten gibt. Einige Festivaltermine stehen für die Band zwischendurch auch wieder auf dem Programm.