Ein Mann mit grünem Daumen ballt die Faust und flieht in seiner Propellermaschine zum Nordkap. „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ (Kinostart am 30. August) ist ein „luftiges“ Roadmovie, in dem sich Elmar Wepper vom autoritären Macker zum nachdenklichen Mann wandelt.