Tatsächlich spart Gehre nicht mit filmischen Versatzstücken, wenn er Miss Marple und Mister Stringer, die er zunächst in einer wenig schlüssigen Rahmenhandlung ins Jahr 2039 katapultiert, auf Mörderjagd schickt. Seine Bühne, für deren Einrichtung er selbst verantwortlich zeichnet, ist angefüllt mit jeder Menge Requisiten. Ein Segelschiff baumelt von der Decke, darunter ist ein kleines Wasserbecken erkennbar.

Mit Kameras werden die Live-Bilder vergrößert

Zwischen Tischchen, auf denen eine Batterie von Flaschen genauso auf ihren Einsatz wartet, wie ein paar Puppen, die wie Ken und Barbie aussehen, stehen jede Menge Kameras herum. Im ständigen Wechsel geführt von drei Schauspielern, projizieren sie vergrößerte Live-Bilder von den diversen Mini-Schauplätzen auf eine Leinwand im Bühnenhintergrund. So wird das Modellschiff zur eindrucksvoll schwankenden Bark, Ken und Barbie wachsen in der Projektion auf die Größe veritabler Mitspieler und wenn Miss Marple als bewegtes Großbild hinter riesigen Brillengläsern die Augen aufreißt, ist das wirklich ganz lustig. Leider werden diese durchaus gelungenen Effekte im Übermaß eingesetzt – die Kernhandlung, in der eine polternd aufgeregte Aktion die nächste jagt, verkommt dabei zur Nebensache.

Nach Herzenslust überzeichnete Figuren

Die Schauspieler dürfen ihre Figuren nach Herzenslust überzeichnen und schlagen sich in ihrer Spielfreude durchaus wacker. Katrin Schlomm grimassiert sich in bester Comic-Manier durch ihren Part als nimmermüde Hobbydetektivin, führt blubbernd köchelnde chemische Beweise zur Erhärtung ihrer Mordtheorien durch und zeigt sich schlagkräftig im Boxkampf mit einem finsteren Tatverdächtigen. Als Strickjackenträger ist Simon Keel ein treudoofer Stringer, mit Kapitänsmütze gibt er den coolen aber höchst verdächtigen Schiffsführer, in anderen Rollen stirbt er mehrfach eines gewaltsamen Todes – die Kamera zeigt seinen grässlich verzerrtes Gesicht in Großaufnahme.

Am Ende bleibt ein fahler Beigeschmack

Mit sichtbarem Spaß am pointiert überdrehten Spiel ist Christian Hellrigl mal Kommissar, mal böser Täter – alles prima so weit. Dennoch bleibt am Ende ein schaler Beigeschmack, denn in der multimedialen Bilderflut bleibt das echte Theatererlebnis irgendwie auf der Strecke.

Weitere Termine: 7.+ 20.2. Flensburg (Kl. Bühne); 16.2. Rendsburg (Kammerspiele) jeweils 19.30 Uhr. www.sh-landestheater.de