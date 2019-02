Berlin

Ein junger Israeli flüchtet vor der zur Last gewordenen Heimat nach Paris: Mit „Synonymes“ gewann einer der erfrischendsten Wettbewerbsfilme den Goldenen Bären in Berlin. Die Jury um Juliette Binoche hat nicht nur mit dieser Entscheidung ein gutes Auge in einer Konkurrenz bewiesen, in der Überraschendes rar war.

In „Synonymes“ verarbeitet Regisseur Nadav Lapid autobiografische Erfahrungen: Auch der 43-Jährige verließ nach seinem Militärdienst Israel - so wie der junge Mann in seinem Film, der zornig versucht, sein Land, seine Identität und sogar seine hebräische Sprache abzuschütteln. Lapid erzählt furios von einer persönlichen Teufelsaustreibung, die zu den verrücktesten Situationen führt.

Noch härter an der Wirklichkeit entlang schrammte François Ozon mit seinem beinahe dokumentarischen Drama „Gelobt sei Gott“. Der Große Jury-Preis für den Franzosen steht einer Berlinale gut zu Gesicht, die sich nicht zuletzt dank ihres scheidenden Direktors Dieter Kosslick als das politischste aller großen Festivals versteht. Ozon machte in seiner Dankesrede klar, dass sein Film sich nicht gegen die Katholische Kirche richte, wohl aber gegen deren unerträgliches Schweigen beim Thema sexueller Missbrauch.

Zwei deutsche Regisseurinnen ausgezeichnet

Und noch ein Preis mit gesellschaftspolitischer Bedeutung ist der Bär für das beste Drehbuch: Das Team um den Mafiakritiker Roberto Saviano erkundet im schnörkellosen Drama „La Paranza Dei Bambini“ das Abdriften Jugendlicher in Neapel in die Bandengewalt - ein aktuelles Problem nicht nur in Süditalien.

Besonders dürfte Kosslick in seinem letzten Amtsjahr die gleich zweifache Auszeichnung von deutschen Regisseurinnen freuen. Noch im vorigen Jahr waren die deutschen Wettbewerbsteilnehmer trotz eines Vierfach-Auftritts unverdient leer ausgegangen.

Nora Fingscheidts „Systemsprenger“ ist tatsächlich ein Film, der neue künstlerische Perspektiven öffnet, so wie es der Alfred-Bauer-Preis verlangt. In ihrem Spielfilmdebüt (!) stellte Fingscheidt die vielleicht wütendste Heldin des ganzen Festivals vor: ein neunjähriges Mädchen, das sich verzweifelt nach der Liebe seiner Mutter sehnt und die Jugendhelfer mit seinen Aggression überfordert.

Angela Schanelec ist beste Regisseurin

Besondere Pointe am Rande: Fingscheidt hat vor Jahren als Praktikantin bei der Berlinale gearbeitet. Nun steht ihr Name in deren Annalen verzeichnet.

Angela Schanelec wurde als beste Regisseurin ausgezeichnet: Sie erzählt in „Ich war zuhause, aber“ mit geradezu somnambulem Touch von einer um ihren Mann trauernden Mutter, die in Gefahr gerät, sich vom Leben mit ihrem beiden Kindern zu isolieren.

Zu Beginn der Preisverleihung hatte Jury-Präsidentin Binoche daran erinnert, dass der Film von Zhang Yimou überraschend während des Festivals zurückgezogen worden war. Vermutlich hatte dabei die chinesische Zensur ihre Finger im Spiel.

„Wir haben Zhang Yimou sehr vermisst“, sagt Binoche. Und dann vergab ihre Jury prompt gleich beide Darstellerpreise nach China: Wang Jingchun und Yong Mei spielen in dem berührenden Familiendrama „So Long, My Son“ ein alterndes Ehepaar im Mahlstrom der chinesischen Geschichte. So sieht clevere Festivaldiplomatie aus.

Dieter Kosslick ausgiebig geehrt

Selbstverständlich wurde auch der scheidende Kosslick ausgiebig geehrt - augenscheinlich sogar ein bisschen ausgiebiger, als ihm lieb war. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hätte ihm nach eigenen Worten gern einen Goldenen Bären geschenkt, beschränkte sich dann aber doch auf die Patenschaft für eine Brillenbärin im Zoo - einen riesigen Plüschbären reichte Binoche am Ende auf der Bühne nach.

Grütters erinnerte daran, dass Kosslick in seinen 18 Jahren bei allen Rock-’n’-Roll-Qualitäten auf dem Roten Teppich stets die gesellschaftspolitische Mitverantwortung der Filmschaffenden in den Mttelpunkt gerückt habe. Sein Engagement habe einer Kunst gegolten, „die den Blick für den Zustand der Welt schärft“. Dies gilt gewiss auch für die Preisträger 2019.

Kosslick griff bei so viel Dankesworten zum Taschentuch, verdrückte unter stehenden Ovationen ein paar Tränen - und umarmte demonstrativ seine im Publikum sitzenden Nachfolger Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Die Staffelübergabe ans neue Team ist also schon mal geglückt.

Von Stefan Stosch/RND